妹子努力拚上台大年收百萬 見成績吊車尾同學買千萬新房嘆：人生不公平

許多人從小就被灌輸要努力讀書，長大後才有機會找到好工作過好日子。一名台大畢業的女網友表示，自己今年27歲，已經出社會工作3年，年收入有100萬，近期看到3名不愛念書的國中同學都已經陸續買房，而自己有可能要等到35歲才能存夠買房資金，不禁感嘆「念到台大才發現人生不公平」，引發討論。

原PO在Dcard發文指出，最近一個月內，看到有3位國中同學買房，地點分別在台中、台南和高雄，都是1戶3房的新建案，總價最低1200萬起跳。原PO透露那三名買房的同學，有兩位剛畢業待業中，另外一位今年才剛開甜點店。

原PO回想學生時期，那三位國中同學都是不愛念書型，成績吊車尾，「有時候很不理解，為什麼有些人上課不專心聽、考試不認真準備？但感覺他們也沒很著急」。原PO說，自己很努力考上頂大，有時候看到社群媒體上不同網友在「戰校」，也不知不覺從中得到優越感。

直到近期，原PO看到以前一起念書的同學結婚的結婚、買房的買房，「而我只不過是努力念書的高級社畜，年收也沒特別多」。原PO分析自身財務狀況，覺得自己再怎麼認真存錢，可能也要等到35歲左右才能負擔起千萬新房，到時候還得考慮結婚生子費用，手頭會變得很吃緊。

原PO進一步表示，那群國中時期沒認真念書的同學，屬於「出生就是站在終點前，一生不愁吃穿、不煩惱房價高漲、不煩惱生育問題、時不時出國玩、沒有經濟壓力」，認為那些人才是真正的人生勝利組，於是好奇詢問大家大約幾歲才發現人生是不公平的呢？

許多網友紛紛留言回應，「小學吧！懲罰都不公平」、「以前上安親班我跟另一個家裡條件不錯的都不會被處罰，還可以挑想寫的試卷」、「我57歲，國小就知道了，小學很羨慕同學早餐有麵包吃，有時會透過幫忙寫功課，賺到麵包吃」、「大學發現身邊同學一堆工廠小開，大一就有車、有房，有放假就出國，畢業直接空降，而我在這邊努力考研，只為了在10年後得到我同學大一就有的東西」、「真的到出社會特別有感，剛出社會就能買房，不是能力怪物就是爸媽有錢，讀書再厲害也只是受薪階級，十年內買房都算菁英了」、「要比家境台大多的是更好的，你怎麼會畢業三年才發現」。

有網友直接戳破原PO盲點，「賺錢本來就跟學歷無關，我國小同學最後私立後段大學畢業，爸爸有錢的現在也是過很爽」、「覺得學歷能帶來財富是不是搞錯了什麼」、「十年寒窗怎麼比得過三代從商」、「你很努力沒錯，但人家的爸媽搞不好也是，現實本來就不是一對一競賽，而是家族力量的比拚」、「憑什麼你一代的拚搏能贏過別人三代人的努力，贏得過才不公平」、「怎麼都到27歲了才知道學歷不等於收入，成績優越這種事高中畢業之後就趕快拋棄好嗎」、「年收百萬不用等到35歲才買得起千萬新房吧！如果你有這種認知代表你對錢滾錢的知識嚴重不足」。

另外有不少網友勉勵原PO要知足，「你這樣很好了吧！我家裡雖然不是低收，但沒錢只能租房子，被親戚瞧不起，腦袋也不好，不能考到好學校，其他同學就算不聰明的也沒壓力，上課不用認真，畢竟家裡很有錢，好幾個都住在大安區、中正區」、「其實在你身後，很多人發現你有資源可以念到台大，也會覺得人生很不公平吧」、「一種人一種命，你能獨立賺錢生活到這個水平其實很讚了，不需要看輕自己」、「27其實很小，人生完全可以重來，選擇過自己想要的日子，最怕的就是你只是抱怨、不滿足，那不管到幾歲都只會看自己不順眼，先調整心態再說吧」。