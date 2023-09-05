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從此不怕塞車苦…老闆搞創意「LED跑馬燈招牌秀冷笑話」 超有才讓人笑爛

聯合新聞網／ 綜合報導
店家的LED字幕機跑馬燈不是跑廣告，而是秀出一堆冷笑話。 圖擷自臉書
店家的LED字幕機跑馬燈不是跑廣告，而是秀出一堆冷笑話。 圖擷自臉書

時代在進步，現在店家為了節省製作海報、紅布條、布旗的寶貴時間，會改用LED字幕機跑馬燈來當做招牌廣告。日前有一名網友發文分享，他看到一間賣隔熱紙店家的LED字幕機跑馬燈會跑出冷笑話並表示「不能只有我看到」，引發網友共鳴「靠杯！我笑爛」。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一組照片並發文表示「不能只有我看到」，原PO表示在桃園南崁中正路上，看到有家賣隔熱紙店家的LED字幕機跑馬燈不是跑廣告，而是秀出一堆冷笑話，從照片中可見字幕機跑馬燈先提問「家裡坐北朝南，為什麼交不到男朋友？」然後接著秀出答案「因為你靠北南看」，讓他看了啼笑皆非。

照片曝光後，立刻吸引逾1.2萬人按讚，網友們紛紛留言，「好好笑，老闆真有才」、「太專業了」、「非常幽默」、「太有創意了」、「支持台灣原創，讚啦」、「超好笑，很多諧音梗」、「哈哈哈，我笑瘋了」，有網友表示「這間店在南崁，每次從桃園去台茂時，塞車都會看一下冷笑話」。

於是有不少網友也開始冷笑話拳擊，回應「Q:什麼東西在南部、北部都很潮？A:胃鏡。因為魏晉（胃鏡）南北朝」、「Q:橄欖樹為什麼不能種在一起？A:因為會群聚感染(橄欖)」、「Q:台南人喜歡什麼職業？農業。因為他們喜歡(重甜)」。

字幕機跑馬燈 阿茲海默症 塞車 冷笑話 廣告 南崁 LED

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