她吃火鍋全程自助 好奇店家「收服務費要幹嘛？」引網論戰

台灣雖然沒有給小費的習慣，但不少餐廳都會額外收取一成的服務費。日前，有女網友在PTT透露，她在餐廳吃火鍋時，全程幾乎是以自助的方式點餐，而送餐則是由機器人負責，最後結帳時店員才出面，讓她不解詢問「這樣子也要一成服務費喔？」

原PO表示，她近期去一間火鍋店，進門後便自己找到位置坐下，後續則是利用掃碼點餐。她說明，該店家負責送餐的是機器人，店內還有自助吧、咖哩飯等。

原PO指出，最後結帳時才由店員負責幫忙刷卡，不解為何店家仍要向她索取一成的服務費，她也好奇詢問網友們「這樣子也要一成服務費喔？台灣餐飲的服務費是笑話嗎？」

不少網友在看完文章後，紛紛表示服務生的工作內容繁雜，並非只負責結帳，所以才會向顧客收取服務費，「看餐廳，有些會分給那天上班的內、外場」、「做菜給妳吃這件事就是一項服務了」、「妳吃完碗筷盤子鍋子是自己收拾嗎？火鍋料跟肉片是機器人自己從冰箱拿出來的嗎？碗筷自取嗎？」、「店員有微笑就是服務了。去香港看看，每個臉都在比臭的，找錢還會用丟的」。

不過，也有網友強調餐飲費用不應與服務費用混為一談，「（員工）份內的事情說成額外服務不對吧」、「餐飲費用跟服務費用混用真的很哭，所以只給餐點費用會不出餐就對了？」、「以前有店家收清潔費用，發現不行才換個名目」。

部分網友則認為，相比因不知道給多少小費而困擾，明確地將服務費收費標準公布，更為便利，「去歐洲給小費還會害怕…」、「覺得台灣公定價這樣蠻好」。