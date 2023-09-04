高雄85大樓成蚊子館？ 網揭震驚現況「一堆非法做黑的」

高雄知名地標85大樓於1999年盛大開幕，曾經是全台最高大樓、風光一時，然而近年來卻逐漸走下坡。一名網友發文詢問「沒人發現高雄85大樓都不知道用途是什麼嗎」，引發網友熱烈回應。

原PO在PTT八卦版發文表示，知道85大樓很高，但不知道這棟大樓的用途是什麼，因為現在觀光不會去那裡、住宿也不會住那裡，大樓裡連辦公的人也沒有了，讓原PO感嘆，「整棟樓放在那個地方不發展，根本就整個廢到笑啊！」他也好奇，「為何不要打掉重練，要一直放在那裡養蚊子？」

大批網友戲稱85大樓現在已經成為性交易買賣所，「以前是百貨，現在變樓鳳和旅館」、「台灣性專區炮房大樓」、「以前上面都民宿」、「85一堆非法日租套房，周遭陰暗荒涼」、「不是已經變高雄無限城了嗎，龍蛇混雜，賣的、吸毒都在那」。還有網友說，「剛剛路過，外面就有停警車亮燈待命。」

事實上，這棟高雄第一高樓曾經在母公司東帝士集團解散後，留下複雜產權與財務糾紛，這棟大樓的營運也越來越不彰。雖然有段時間各種民宿、日租套房業者聚集營業，然而受到疫情、景氣不佳影響，這棟大樓早已風光不再。

近年，85大樓甚至淪為犯罪基地，傳出許多吸毒、性交易等違法行為，上個月更爆出有心人士引進泰國變性人，藏身85大樓接客賣淫的案件。

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