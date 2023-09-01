一番賞藏籤事件延燒 他到超商抽發現少4張嘆：幸好錄影存證

YouTuber孫生日前到西門町萬年大樓店家抽一番賞，抽了許多次仍沒有抽到大獎，他包牌後才發現裡面根本沒有大獎，揭露「店家詐欺」，而日前也有網友到超商抽一番賞，發現竟然「少籤」，事後數籤才發現有詐。

一名網友在Dcard分享，他日前去全家超商抽「火影忍者-疾風傳 忍之絆」的一番賞，一開始覺得孫生事件延燒，加上新聞報導全家有少籤過，覺得店家應該不會再做這種事情，所以在抽的時候沒有數籤，但他抽到第13抽時，發現都是小賞，沒有任何公仔，加上前2抽都是別人抽的，所以總共已經累積15抽了。

於是原PO告訴店員「我要數籤」，店員同意後，他就開始一邊錄影一邊數，後來發現少了4張籤，結果店員在另一套一番賞的盒子裡，找到了剩下的籤，他當下覺得很奇怪，跟店員說自己要抽剩下4張的其中2張，結果發現一張是A賞，一張是C賞，因此要求「跟店長溝通，要求全額退款並還回商品」，店長也答應了。

事後原PO提醒網友「我一開始沒有數籤，真的非常愚蠢，不要以為是代理版就放心抽，一定要先數籤，幸好我當下有錄影跟拍照，才能幫自己證明。當下我有說『藏籤』這個詞，店員變得很激動告知『我們沒有藏籤喔』，但當我發現少籤時，大概就知道他們可能藏起來了」。

對此，網友回應「怕廢套就不要賣一番賞，建議你爆料這件事」、「全家才剛出事，怎麼又有這種動手腳的人？只希望抽一番賞的各位都能先數籤，然後遇到好店家」、「還是下次先數籤，如果有少的話請店家直接找出少的那幾張，全部買下來，就會是大獎了，賺爛」。