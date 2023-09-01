超商御飯糰內含「白色膠布」 媽媽愧疚PO文：以為是吻仔魚

一名母親今(1)日上午，在臉書社團「爆料公社」PO出多張在超商購買的紅鮭御飯糰，指出該款御飯糰內有疑似是「白色膠布」的不明物體，原本以為是吻仔魚，爾後又再咬到「一口更硬的東西」，才發現是「像透氣膠帶一樣的白色膠布」！原PO指稱，「上面還帶有不明毛髮超級噁心的⋯⋯」，讓她相當傻眼之際，由於這是小孩的餐點，也讓她感到錯愕又愧疚。

原PO稱，「小孩吃了幾口，咬到怪怪的東西吐在盤子上」，再繼續吃之後又咬到一口更硬的東西，用手撥開後才發現，竟是像透氣膠帶一樣的白色膠布！上頭還有不明毛髮。在覺得噁心之餘，上網發文提醒消費者在購買超商的御飯糰食用時務必小心。

該名母親PO出超商御飯糰內不明異物情形。擷自「爆料公社」

原PO還說，數月前，也在該便利商店吃到未包內餡的鮭魚御飯糰，那時自認倒楣想說沒關係，就沒致電便利超商客訴；沒想到現在竟在飯糰中吃到不明異物，讓她認為，該公司的品管真的很有問題。

該文一出後，不少網友建議原PO，應將此事致電全家客服處理，這家超商通路遍及全國通路，「大家都有可能吃到」，網友認為，該超商的中央廚房恐怕品管出問題了，「品管真的有待加強啊！超噁心」還有人也有同樣經驗：「也有吃到過塑膠片」、「也吃過沒有肉的御飯糰，就是白飯而已」。

但也有人為超商緩頰，認為「做吃的一次就被爆料，難免奇奇怪怪的東西」、「機台製作真的難免」，讓網友反酸：「所以裡面有膠布還有毛也是難免哦？」、「什麼叫做難免，出問題就是出題」，還有人猛酸超商：這是「加量不加價的概念」；也有人歪樓建議原PO，圖中用來吐不明異物的盤子明顯有刮痕，應該汰舊換新，「刀痕容易藏細菌」。