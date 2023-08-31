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現在誰還習慣刷存摺？內行人揭「1優勢」無法取代：網銀反而麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
許多民眾仍習慣到銀行或郵局刷存摺，以利確認個人的金流狀況。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
許多民眾仍習慣到銀行或郵局刷存摺，以利確認個人的金流狀況。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

科技發展快速，越來越多民眾外出不帶現金，多利用行動支付結帳，也習慣使用網路銀行確認個人消費紀錄。一名網友表示，雖然以前領薪水、轉帳都要跑銀行刷簿子，但自從網銀發展越發完善後，他已經很少透過存摺確認金錢的出入，更好奇「大家現在還習慣刷存摺嗎？」

一名網友在PTT發文表示，以前發薪水或轉帳都要跑一趟銀行，還要在現場刷存摺確認款項，但現在網銀都能查到紀錄，近來許多數位帳戶也不再提供客戶存摺，讓他越來越少去留意存摺是否更新。然而，原PO的家人直到現在仍會定期去刷存摺，且若把存摺放在家裡，還會直接被拿去補登，讓他相當納悶。

「或許對他們來說親自到銀行查看存摺，才可以讓他們放心，確保錢沒問題」，原PO在文中寫道，家人曾告訴他刷簿子是為了確認金流，不知不覺已養成這種習慣。但針對這一點他還是百思不得其解，「但我感覺現在大多數人都是選網銀來管理自己的財務」，更好奇地詢問其他網友，「你們還會使用銀行存摺嗎？」

文章掀起熱議，一派網友認為現在網路查詢便利，已沒有刷存摺的必要，「現在很少刷了」、「不會，交易比數太多很快就要換一本」、「我好幾本存摺裡面都只有一筆，就是開戶時存進去的1千」。另一派網友則仍會定期去刷簿子，確認個人的金流紀錄，「會刷啊，記帳比較方便」、「超級喜歡刷存摺！」、「每個月領薪水時都會刷，就習慣吧」。

內行人也點出定期刷存摺的「一大優勢」，若要查詢過去幾年的金錢往來紀錄翻本子就能找到，相較之下網銀只能找近幾年的紀錄，若年份差距太大，還需要另外申請，「網銀只能查近兩年的帳，再往前就只能翻存摺，所以還是會去刷」、「我習慣用存摺刷存摺，網銀如果想看到很久以前的還要另外申請，好麻煩，不像存摺攤開來可以一次看」。

也有人點出，若要申請貸款或辦信用卡，存摺上的資料就能立刻派上用場，「會保留，貸款時用到比較方便」、「最少3年沒刷，結果去年辦房貸要聯徵的時候，才發現通通壓縮成一筆」、「我都只有需要財力證明才去刷，但現在也越來越多銀行接受用網路銀行查詢結果當財力證明了」。

PTT

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