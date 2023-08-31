乘客下車太慢害車廂門口全塞住 她糟糕經驗引過來人熱議

不管是搭火車還是捷運，乘客「先下後上」是基本的禮儀，但碰到一些特殊狀況常讓人不知如何是好。日前，有女網友在Dcard上透露，她在某次搭火車時，已先禮讓下車的乘客後再上車，卻突然被晚下車的阿姨擋住，讓她氣得直言「下次我不管了，我要直接上車」。

原PO表示，她每次在搭火車時，都會遵守先下後上，但自己很常遇到有乘客因為滑手機而忘記下車，每每都等到其他人要上車時，才突然站起來或暴衝，將車門完全卡住。

原PO透露，近日她就遇到一位晚下車的阿姨，在上車的隊伍開始前進後才準備下車，甚至還朝著其他乘客大喊「先下後上」，害的原PO只能後退禮讓。她指出，自己後來上車，便發現車廂已經完全被塞滿，她也因找不到把手可以扶，只能緊貼著車門。

糟糕的乘車體驗，讓原PO坦言「下次我不管了，我要直接上車」，並期望大家下車前都可以留意動線與時間，不要再製造他人麻煩。

不少網友也分享自己的搭車經驗，「車子停好後都有幾秒鐘的時間才會開門，要下車的人通常這時候就準備好，禮讓這些人跟行動不便的人就好，那些自己沒注意才晚下車的不用理他們」、「最討厭的是那種人家乖乖排隊上車，晚來的直接從空隙鑽上去搶位置的」、「我之前等大家排隊下車，要上車的我就靜靜等大家下完，然後我就被後面的人咋舌，接著那個人從我身後閃身擠進去，也不管人家下車隊伍還在一半」、「我前幾天才遇過，看到下車的排隊人龍已經空了就上去，結果車廂裡面又出來五六個人匆匆忙忙的下車，結果就是我被擠到貼著牆壁讓他們過」。