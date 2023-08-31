剪頭髮前要先洗頭嗎？ 她曝陪友人剪髮超噁經歷：從此乖乖洗頭

許多人因為愛惜頭髮、注重外貌打理，所以會定期到美髮店保養和整理髮型。近日有網友便發文提問，「剪頭髮前會先洗頭嗎？」，並述說自己的顧慮，同時好奇大家的習慣為何，貼文一出，便引起洗或不洗的兩派支持者熱烈討論。

原PO在PTT上以「剪頭髮前大家會洗頭嗎」為題發文，她表示自己去髮廊時，有的美髮師會先剪完頭髮後再幫她洗頭，但她擔心若是在下班後直接去，頭皮出汗或出油會很尷尬，因此想知道其他人是否會在家裡先洗頭後再去？

有網友覺得沒有必要，因為到店裡還是要再洗一次，「不會耶，過去一次洗」、「洗的是盤子，反而要弄得越油越划算」、「剪頭髮不是都會幫你洗？除非你是百元洗髮才不會吧」、「都直接進去洗加剪了，就不會特別洗阿」。

也有留言分享他們之所以不先洗頭的原因，「會故意不洗欸，給設計師順便看一下頭皮實際狀況才知道要不要換護髮產品」、「在家裡洗了又去髮廊，髮廊一般程序是用洗髮精洗兩次，等於三次，而且很多髮廊不管你油不油都清潔很久，其實這樣對頭皮根本不好」。

有人則堅持先整理過頭髮後，才去美髮店，「會，基礎禮貌，還聽過對方抱怨別的客人頭很油來剪」、「多少會先洗一下再去，汗垢油頭搓不出泡沫按摩也不爽」、「我會欸，我覺得頭很臭、油油的給別人服務很失禮QQ 」，更有網友分享陪朋友去髮廊的恐怖經驗，「和朋友一起去髮廊，當設計師梳開她瀏海時，頭皮臭味馬上漫開來、頭皮屑還黏在油膩的髮根上，自己都快吐了更何況是設計師...在那之後都會讓自己保持頭皮和身體整潔再去」。