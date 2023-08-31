他驚覺「麥當勞兒童遊戲區拆光」？網嘆疫情改變一切：連內用都收了

麥當勞兒童遊戲區堪稱童年回憶，球池、溜滑梯、慶生會都曾陪伴很多人度過快樂時光。有網友驚覺住家附近麥當勞裝修後重新開張，兒童遊戲區竟然被拆了，他在ptt發問「麥當勞是要收掉兒童遊戲區了嗎？」引起網友熱議。

原po表示，住家附近的麥當勞日前整修了兩個月，重新開張之後，他發現店裡原本的兒童遊戲區竟然拆掉了，他感嘆雖然之前疫情的關係，遊戲區都沒有開放，如今整區打掉，擺了幾張桌子變成用餐空間，他傻眼疑惑，「不曉得大家附近的麥當勞兒童遊戲區還留著嗎？還是也被打掉了？」

不少網友感嘆疫情改變許多事，「附近這家內用區幾乎全取消了」、「重新裝潢後遊樂區都拆掉了，椅子也變少了」、「疫情後發現沒有也沒差」、「早就名存實亡，超久都沒看到兒童區開放了」、「有的店連內用都收掉了」、「現在麥當勞靠外送就賺死了 成本還大幅下降」、「你也太後知後覺了，麥當勞已經做這件事做了兩三年了，把內用的區域縮小，當然也包括遊戲區」。

也有人說客層不同了，「小朋友玩平板就夠了，誰還跟你溜滑梯」、「沒小孩就不用遊樂區了」、「有小孩區超吵，影響其他人進去的意願」、「當年在遊戲區的兒童已經變成父母」、「消費主力變成單身肥宅」。

網友認為安全考量才是重點，「要是我是店長也想趕快收掉遊樂區，誰知道何時會再遇上消防夫妻檔2.0」、「那種等著被家長客訴的地方，還是早點收了」、「麥當勞被告到怕了，寧可不提供更省事」、「少子化，安檢麻煩」、「小孩越來越少，恐龍家長還變多」。