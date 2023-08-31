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友爆氣嗆「蘋果就是給白痴用的」 網反譏：在稱讚公司超強？
每個手機品牌都有各自的擁護者，有網友在PTT表示，他近期因想到蘋果即將舉辦發布會，便詢問朋友有無換iPhone15的打算，不料對方卻突然大吼「蘋果就是給白痴用的」。朋友激烈的反應讓原PO發文提問，「如果用iPhone會被人噴，是不是有點莫名其妙啊？」
原PO說明，近日與好友聊天時，突然想到蘋果即將舉辦發布會，便詢問對方有無換iPhone15的打算。不料，好友突然朝原PO大吼「蘋果就是給白痴用的」，並不斷強調用蘋果手機的都是懶人，他表示，好友甚至直言使用安卓手機的人才有研究精神。
原PO透露，當下因為擔心自己說錯話，導致朋友情緒更加激動，就只向對方微笑示意，未回覆其他想法。他表示，未來自己打算換iPhone，但不知是否會被其他人仇視，原PO無奈提問「如果用iPhone會被人噴，是不是有點莫名其妙啊？」並好奇大家若遇到這種狀況會如何回覆對方。
不少網友表示，原PO不需在意好友的看法，並嘲笑對方說法是反向證明蘋果的手機很好用，「跟他說：啊對對對，你說的都對」、「使用者體驗很重要啊 ，操作都越來越簡單」、「賈伯斯說過，iPhone要做到連笨蛋都會用」、「蘋果真的比較簡單，確實是連白痴都能用的操作介面，爭這個做什麼？做到這樣是稱讚」、「連白癡都會用，不就代表這公司超強」。
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