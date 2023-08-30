河濱公園餵食流浪狗引起民怨 網論戰：應避免汙染原生物種

許多人會在下班時，到河濱步道慢跑，又或是從事休閒活動，紓壓一整天的疲憊。然而，一名網友分享，自己在北市景美河濱公園往世新大學方向，靠近羽球場的地方，「先是看到路邊有一桶生雞頭脖子，往前走看到草地有浪浪」，而發現異狀。

原PO在臉書社團《木柵社團》表示，當下因為路徑不夠熟悉而擔憂受到攻擊，兒子提醒不要再往前。此時，一名手拿水桶的阿伯，也警告我們不要往前，因為浪狗會追，原PO當下很生氣地質疑，「為什麼要餵流浪狗」。因為這位阿伯從草地到橋下，丟生雞頭脖子給浪浪吃，已造成環境污染（可怕的老鼠），浪狗成群。原PO特別提醒，「也難怪遛狗的民眾很少走橋下，遛狗的民眾要小心此路線」。

許多網友都認為餵流浪狗無傷大雅，「這群狗不太會追人，我常常騎單車經過，都在沙洲比較多，有人餵還比較不會攻擊人，沒人餵的野狗才恐怖，尤其山裡面的」、「那群大約十多隻，但人多時不太會出現在自行車道上；在那邊騎車、跑步及散步多年，從未被追過」、「你也拍到他投餵的地方是自行車道『下面』的草叢，一般人根本不會走那邊，何況那一群都很溫和，沒看過追過人」、「流浪狗就不是生命嗎？我平常帶狗散步的時候，真的遇到流浪狗聚集害怕的話，就繞過牠們不要經過那裡就好了，整個河濱那麼大還沒有你遛狗的地方嗎？」。

但有不少人提出反對的觀點，「這麼多善心人士大概沒看過被流浪狗咬傷的孩子，愛狗跟餵流浪狗根本兩回事，尤其在離小朋友活動範圍這麼近的地方餵」、「你沒被追過並不代表其他人不會被追」、「餵貓、餵狗都不行啊，真有愛心就帶回去養好嗎？流浪貓狗都是外來入侵種，多少本土物種死於流浪貓狗，你不知道？姑且不論本土物種，騎車好幾次被流浪狗追，有夠危險」、「我肯定您對貓狗的喜愛與同情，但站在生態的宏觀角度，這樣偏袒且不負責任的方式對台灣原生的動物造成許多危害，這是有各種數據支持的事實」。