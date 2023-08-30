快訊

能去業界誰要當代理教師？「理科教師荒」 3大問題待解

旅遊不便險遇颱風賠不到？保單條文「這7個字」讓保障大縮水

還能躲去哪？都市發展與全球暖化熬成的「滾燙美國」

內急衝超商「廁所消失了」！北市妹連續撲空 網點3關鍵：建議收費

聯合新聞網／ 綜合報導
公廁示意圖。 圖／pakutaso
公廁示意圖。 圖／pakutaso

出門在外難免有想上廁所的時候，這時在台灣密度超高的超商顯然是最佳選擇！然而有民眾發現，近來愈來愈多超商拔掉廁所，由於「消失的廁所」都發生在台北市，懷疑與去年（2022年）通過的公廁管理專法有關。

原PO表示，她是個每天在外奔波的「出外人」，因此相當仰賴超商或加油站來解決內急問題， 特別是超商，不只能上廁所，還可以順道解決吃飯問題。不過最近發現台北市不少「原本有廁所」的超商都將設施移除，讓她一連撲空好幾間，不由得懷疑是否與之前通過的《台北市公廁環境衛生管理自治條例》有關。

文章引發關注，不少網友也發現超商廁所消失的現象，「我去高雄也是一堆寫暫不開放，尤其是熱門商圈景點附近的，覺得應該是人力考量」、「最近新裝潢的，廁所消失+1」、「有些從疫情開始後就不開放到現在」、「我家樓下超商以前有廁所，現在直接架位擋住，只給自己員工用，對外宣稱壞了，幾年前就開始壞到現在」、「疫情關掉發現不會影響到生意就乾脆不開放了，也省下清潔的麻煩」。

有人也推測廁所消失原因，「因為太多把方便當隨便的人」、「客人覺得髒你被投訴反而自找麻煩」、「一堆上免費廁所不買東西，乾脆關起來」、「台灣人素質太差，關一關也好」、「沒公德心的太多，被玩爛了」、「上班的不想掃廁所」、「超商就算收錢也是沒多的人力去掃啊」、「人力、衛生、大眾使用習慣」、「朝如廁收費前進」。

而原PO提到的《台北市公廁環境衛生管理自治條例》，是我國首部公廁管理專法，內容明訂台北市公司場所公廁管理範圍、衛生標準及查核機制，且要求設置衛生紙、扶手、求助鈴、給皂設備、掛勾或置物架、擦手紙或烘手機等友善設施，若未達標準經限期改善未改善者，將處2000元以上10000元以下罰鍰。

廁所 公廁 超商

延伸閱讀

大熊貓圓圓喜迎19歲生日 北市動物園曝健康狀況

雙颱接力適逢大潮 北市水利處籲遠離河濱區域

北市動物園女保育員操作砂輪機卡大腿 受傷先安慰同事「我沒事」

迎開學！北市學校周邊30日起 恢復上下學行人時相

相關新聞

內急衝超商「廁所消失了」！北市妹連續撲空 網點3關鍵：建議收費

出門在外難免有想上廁所的時候，這時在台灣密度超高的超商顯然是最佳選擇！然而有民眾發現，近來愈來愈多超商拔掉廁所，由於「消失的廁所」都發生在台北市，懷疑與去年（2022年）通過的公廁管理專法有關。

妹子為吃螃蟹砸瞎iPhone 網笑用錯手機：這支才是砸蟹神器

為吃螃蟹砸壞價格數萬元的iPhone手機，代價太大了！一名女網友分享吃螃蟹的經驗，因手邊沒有工具，就用iPhone手機敲蟹鉗，結果導致鏡頭碎裂。故事曝光，笑翻網友直言「用錯手機了」。

山道猴子爆紅！作者看中商機一口氣註冊12項商標 產品「包山包海」

由YouTube Eric Duan製作的影片《山道猴子的一生》近日爆紅引發熱潮，上下兩集已累計1200萬次點閱率。作者也看中影片潛藏的商機，一口氣註冊了12項商標，內容「包山包海」。

去超商5分鐘就不見！他怒「這1物」秒被偷 過來人勸：別僥倖

台灣治安良好，大部分的民眾都有著拾金不昧的品德，但仍有少部分人動了貪念，甚至做出犯法行為。一名網友抱怨，他進去超商買東西才大概5分鐘的時間，沒想到一回來就發現自己的安全帽不見了，讓他怒批「到底誰會想幹別人安全帽...

阿伯自稱「板橋林家後代」留假電話騙6000元 網白眼：只能報警

出門在外要小心，尤其遇到陌生人搭話，若對方意圖不明，甚至跟自己借錢的話，得要謹慎處理。一名女網友表示，她日前旅遊住在青年旅館，有一位打工換宿的阿伯謊稱「我是板橋林家後代」，向她借6000元，事後對方不見人影，原PO才得知「自己被詐騙了」。

好市多停車場見「破窗效應」亂象 他嘆教育出問題：你我長期縱容

許多亂象的源頭，都來自於貪圖一時的方便。美式賣場好市多（Costco）假日人潮多，也容易看到缺乏公德心的情景。有民眾看到停車場車道被未正確歸位的推車霸占，影響到行車安全，感嘆這種亂象都是大家縱容造成的，引發眾多網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦