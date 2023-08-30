內急衝超商「廁所消失了」！北市妹連續撲空 網點3關鍵：建議收費

出門在外難免有想上廁所的時候，這時在台灣密度超高的超商顯然是最佳選擇！然而有民眾發現，近來愈來愈多超商拔掉廁所，由於「消失的廁所」都發生在台北市，懷疑與去年（2022年）通過的公廁管理專法有關。

原PO表示，她是個每天在外奔波的「出外人」，因此相當仰賴超商或加油站來解決內急問題， 特別是超商，不只能上廁所，還可以順道解決吃飯問題。不過最近發現台北市不少「原本有廁所」的超商都將設施移除，讓她一連撲空好幾間，不由得懷疑是否與之前通過的《台北市公廁環境衛生管理自治條例》有關。

文章引發關注，不少網友也發現超商廁所消失的現象，「我去高雄也是一堆寫暫不開放，尤其是熱門商圈景點附近的，覺得應該是人力考量」、「最近新裝潢的，廁所消失+1」、「有些從疫情開始後就不開放到現在」、「我家樓下超商以前有廁所，現在直接架位擋住，只給自己員工用，對外宣稱壞了，幾年前就開始壞到現在」、「疫情關掉發現不會影響到生意就乾脆不開放了，也省下清潔的麻煩」。

有人也推測廁所消失原因，「因為太多把方便當隨便的人」、「客人覺得髒你被投訴反而自找麻煩」、「一堆上免費廁所不買東西，乾脆關起來」、「台灣人素質太差，關一關也好」、「沒公德心的太多，被玩爛了」、「上班的不想掃廁所」、「超商就算收錢也是沒多的人力去掃啊」、「人力、衛生、大眾使用習慣」、「朝如廁收費前進」。

而原PO提到的《台北市公廁環境衛生管理自治條例》，是我國首部公廁管理專法，內容明訂台北市公司場所公廁管理範圍、衛生標準及查核機制，且要求設置衛生紙、扶手、求助鈴、給皂設備、掛勾或置物架、擦手紙或烘手機等友善設施，若未達標準經限期改善未改善者，將處2000元以上10000元以下罰鍰。