上班都在裝忙！竹科工程師一天工作2小時年薪300萬 網曝暗黑真相

工程師這份工作一般給人很操勞、容易爆肝的印象，雖然領的是高薪，卻也高工時高壓力。一名男網友表示，日前出席大學同學聚餐活動，得知有人在新竹科學園區某系統廠任職，不僅可以準時上下班，上班期間還可以自由做自己想做的事情，每天的實際工時只有2~3小時，而菜鳥起薪就有80萬上下，羨煞眾人。

原PO在PTT以「竹科有這麼爽的系統廠？」為題，提到日前跟大學同學和學弟們相約聚餐，其中有名學弟具備私立大學碩士學歷，目前在某系統廠擔任韌體（firmware，簡稱FW）工程師。原PO表示，學弟告訴大家自己做的是一份爽缺，除了工程師可以準時上下班，還有人利用上班時間去慢跑、睡覺、看影片和蹲廁所。

除此之外，原PO還得知該家公司新進工程師年薪大約80萬上下，每天的實際工作時間大約在2~3小時以內。原PO表示聽完十分羨慕，想向學弟打聽公司名稱，但是學弟硬是不透露任何資訊，讓原PO懷疑是不是在「唬爛」，「系統廠可能真的有職缺工時這麼短的，但寫韌體的起碼都8-10H/Day起跳吧？」，並詢問「大家覺得這有可能嗎？」

貼文一出，有網友透露「這種很多，還有不用去公司的」、「更多工程師年薪300萬一天工作2小時的」、「很多系統廠都這樣吧！FW事情做得快，很多時候都在裝忙，一周認真工作不知道有沒有八小時」、「系統廠日常啊！做太快人家覺得你沒事，會塞一堆案子」、「其實8成系統廠都這個樣，不投資會窮死，會投資可以待著演戲」。

不過也有網友認為，「80萬你也在羨慕？貧窮真可怕」、「比年薪80萬高，一樣涼的職缺也有啊」、「在竹科都已經算是低薪了，不爽有人要待嗎？」、「在新竹要找到肯領年薪80萬的工程師，有多難呀」、「傳產就能有這個薪水跟上下班時間了，不用系統廠」、「問題是這些打混的時間還是不能讓你任意安排，實際上還是工時，只是工作效率很差，你不如精實工作八小時拿兩三倍薪水」。

另外有網友勸原PO別一直聚焦在學弟說的那份工作，「我2013進系統廠就跟你學弟的狀況一樣了，但問題是後續年薪提升速度緩慢，會極度想跑」、「學弟上班廢成這樣是要練什麼功？」、「Google年薪比80萬多4倍依然很爽，有點志氣好嗎」、「我都年薪300萬在家工作，每周工時2小時啦」、「CP值問題，年薪200萬但整天加班on call的CP值遠低於年薪80萬整天聊天耍廢的，身心健康也要算進去，不是盲目衝那個數字」。