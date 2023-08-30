前交通大隊長po文「不應開放民眾檢舉」 網：被撞死跟被記點，哪個可憐？

交通部在今年三月份公布去年台灣交通事故數據，死亡人數達3085人，創下自2013年來，十年的新高，外媒如CNN也撰文指到台灣旅行要注意「交通問題」，還說台灣是「行人地獄」。前交通大隊長李振光日前在臉書上分享網友的看法，認為「不應該開放民眾檢舉交通違規」，此文一出，立即引起網友們熱議。

李振光分享的貼文指出，民眾如果不是使用公家的正當工具檢舉或不是有執行公權力的民眾所檢舉事證，都不能列入證據，例如行車攝影、手機拍照及測速器等，因為現在檢舉達人太多，擔心可能變造違規時間，或是有時候要讓救護車先過，所以不能採用。

此外，一般民眾沒有執法的權力，舉證的立場並不客觀，倘若和被檢舉人有私人恩怨或同行競爭，很容易有檢舉不公平的情形。

至於私人檢舉若只是繳罰緩不記點還能接受，但如果罰款還要記點，吊扣駕照，等於一隻牛，扒了兩層皮，對職業司機打擊太大，恐讓全家人生活陷入困頓，因此檢舉的方式應該重新修法。

底下網友們留言表示，「就是以前警察交通不作為，才會讓人以為違規是正常的，拚命違規！所以才會有人受不了檢舉！」、「講這種言論就是想吃吃案」、「不認同，對向違規超車差點撞到我，為什麼我不能檢舉他？」

也有人質疑，民眾檢舉製單要不要舉發的是警方，「什麼時候變成民眾有執法權力了？照違規魔人的邏輯，那以後出車禍的畫面也不能當成證據畢竟會被變造」、「被計程車司機撞死連生命都沒了，跟職業駕駛一點職業道德都沒有然後被記點害全家生活陷入困頓，哪個比較可憐？要我們怎麼同理他們？」

對於網友們的看法，李振光也在貼文底下回覆說，這篇貼文是純粹轉載網友文章，並提出自己對交通新制的看法，而職業司機也跟他陳情，認為懲處吊照罰則太重，加上又無配套措施。他還建議公車站前後十公尺設臨停區，並減少紅線改設黃線，可臨停上、下客、貨。