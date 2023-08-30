快訊

「不斷長大的腫瘤教會我的事」卵巢癌妻與夫安寧病房對話 成了最美的道別

乘客逃離車廂！北捷劍潭站列車突冒煙傳燒焦味 600人受影響

遭日本機場海關扣留9小時挨轟「丟臉到國外」 Lulu親上火線回應

山道猴子爆紅！作者看中商機一口氣註冊12項商標 產品「包山包海」

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube影片《山道猴子的一生》影射相當多令人省思的情節，引發民眾探討該影片在紅什麼的熱潮。圖／取自YouTube頻道「Eric Duan」
YouTube影片《山道猴子的一生》影射相當多令人省思的情節，引發民眾探討該影片在紅什麼的熱潮。圖／取自YouTube頻道「Eric Duan」

由YouTube Eric Duan製作的影片《山道猴子的一生》近日爆紅引發熱潮，上下兩集已累計1200萬次點閱率。作者也看中影片潛藏的商機，一口氣註冊了12項商標，內容「包山包海」。

臉書專頁《免費商標查詢》發現，《山道猴子的一生》作者Eric Duan在8月22、23日兩天內，分別以「山道猴子」、「山道猴子的一生」商標圖樣註冊了12項商標，商品類別涵蓋汽機車、服飾、鞋子、皮夾、文具、玩具、貼紙等，範圍可說是包山包海，真的是「車速要快 #商標申請 的手速也不能輸～」。

粉專《免費商標查詢》分析，從商標申請範圍看出來申請人想要開發的商品服務或是和廠商聯名推出周邊商品，「粉絲應該可以引頸期待」。同時也提醒，其他粉專或是品牌商接下來若要引用或利用「山道猴子的一生」名字來宣傳商品服務，建議應取得Eric Duan授權，避免侵權問題。

《山道猴子的一生》爆紅，作者看中商機，一口註冊12項商標。圖擷自智慧財產局商標檢索系統
《山道猴子的一生》爆紅，作者看中商機，一口註冊12項商標。圖擷自智慧財產局商標檢索系統

山道猴子 山道猴子的一生

延伸閱讀

「山道猴子的一生」封神！道出現代人悲哀、重機圈殘酷真相

獨／山道猴子的一生「真人版」MV光速出爐 神還原正妹女主角是她

《「我是有錢人」迷思711》接受正確的金融投資理財知識，才能避免下一個山道猴子！

「山道猴子」爆紅「跑山」文化受到檢視　一表看全台熱門山道！違規多、騎士死傷頻傳

相關新聞

山道猴子爆紅！作者看中商機一口氣註冊12項商標 產品「包山包海」

由YouTube Eric Duan製作的影片《山道猴子的一生》近日爆紅引發熱潮，上下兩集已累計1200萬次點閱率。作者也看中影片潛藏的商機，一口氣註冊了12項商標，內容「包山包海」。

去超商5分鐘就不見！他怒「這1物」秒被偷 過來人勸：別僥倖

台灣治安良好，大部分的民眾都有著拾金不昧的品德，但仍有少部分人動了貪念，甚至做出犯法行為。一名網友抱怨，他進去超商買東西才大概5分鐘的時間，沒想到一回來就發現自己的安全帽不見了，讓他怒批「到底誰會想幹別人安全帽...

阿伯自稱「板橋林家後代」留假電話騙6000元 網白眼：只能報警

出門在外要小心，尤其遇到陌生人搭話，若對方意圖不明，甚至跟自己借錢的話，得要謹慎處理。一名女網友表示，她日前旅遊住在青年旅館，有一位打工換宿的阿伯謊稱「我是板橋林家後代」，向她借6000元，事後對方不見人影，原PO才得知「自己被詐騙了」。

好市多停車場見「破窗效應」亂象 他嘆教育出問題：你我長期縱容

許多亂象的源頭，都來自於貪圖一時的方便。美式賣場好市多（Costco）假日人潮多，也容易看到缺乏公德心的情景。有民眾看到停車場車道被未正確歸位的推車霸占，影響到行車安全，感嘆這種亂象都是大家縱容造成的，引發眾多網友熱議。

不只份量不同！麥當勞中薯vs.大薯還有「這1差別」 網驚：根本受害者

麥當勞是源自美國南加州的跨國連鎖速食店，也是全球最大的速食連鎖店，於1984年被引進台灣，其販售的速食餐點像是漢堡、薯條、炸雞、碳酸飲料等深得消費者喜愛。有臉書粉絲專頁分享了一個跟薯條有關的冷知識，讓不少網友聽完驚呼「現在才知道」、「真的很沒用的知識」。

賴清德穩贏？ 鄉民看「郭柯侯爭鋒」預言：最後不會是四腳督

鴻海創辦人郭台銘昨（28）日上午向外界宣布投入2024總統大選，並以獨立參選人身分進行連署，也讓選戰形成「四腳督」局面。不過有網友就分析，最後選戰肯定還是1v1對決，看到許多人說民進黨賴清德穩贏了，老實說很好笑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦