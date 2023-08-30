山道猴子爆紅！作者看中商機一口氣註冊12項商標 產品「包山包海」

由YouTube Eric Duan製作的影片《山道猴子的一生》近日爆紅引發熱潮，上下兩集已累計1200萬次點閱率。作者也看中影片潛藏的商機，一口氣註冊了12項商標，內容「包山包海」。

臉書專頁《免費商標查詢》發現，《山道猴子的一生》作者Eric Duan在8月22、23日兩天內，分別以「山道猴子」、「山道猴子的一生」商標圖樣註冊了12項商標，商品類別涵蓋汽機車、服飾、鞋子、皮夾、文具、玩具、貼紙等，範圍可說是包山包海，真的是「車速要快 #商標申請 的手速也不能輸～」。

粉專《免費商標查詢》分析，從商標申請範圍看出來申請人想要開發的商品服務或是和廠商聯名推出周邊商品，「粉絲應該可以引頸期待」。同時也提醒，其他粉專或是品牌商接下來若要引用或利用「山道猴子的一生」名字來宣傳商品服務，建議應取得Eric Duan授權，避免侵權問題。