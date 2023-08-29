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去超商5分鐘就不見！他怒「這1物」秒被偷 過來人勸：別僥倖

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友離開機車才約5分鐘的時間，放在腳踏墊上的安全帽就被偷走，讓他非常不滿。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
一名網友離開機車才約5分鐘的時間，放在腳踏墊上的安全帽就被偷走，讓他非常不滿。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

台灣治安良好，大部分的民眾都有著拾金不昧的品德，但仍有少部分人動了貪念，甚至做出犯法行為。一名網友抱怨，他進去超商買東西才大概5分鐘的時間，沒想到一回來就發現自己的安全帽不見了，讓他怒批「到底誰會想幹別人安全帽啊」。文章掀起熱議，過來人也跳出來力勸「不能大意」。

一名網友以「你各位有被幹過安全帽嗎」為題在PTT發文，今（29）日他去超商購物，前後才過了約5分鐘的時間，不料買完東西回來竟發現自己的安全帽不見了，讓他相當傻眼。原PO表示，在下車時他曾僥倖地想說「應該沒這麼衰」，便把安全帽放在腳踏墊上，沒有另外鎖起來，不料悲劇還是發生了，回過頭來安全帽已不見蹤影。

神偷行竊速度之快讓原PO憤怒不已，後續他也求問附近店家是否能調閱監視器，期盼能找到竊賊，但內心仍怒火難耐，讓他忍不住狠嗆，「到底誰會想幹別人安全帽啊？不是都是髒汗水的東西嗎？」，無法理解偷竊者究竟是什麼心態。

文章引發熱議，過來人也拿出過去經驗示警「防人之心不可無」，建議只要離開機車都應將物品鎖好，「有啊，（安全帽）被幹過一次，還留給我他的破爛瓜皮帽，爆X傻眼」、「被偷過，然後去報警的路上還被檢舉未戴安全帽」、「10年前被幹過，下個禮拜整台車都被幹走」。機車族也超有感，直呼不是只有安全帽會被偷，「有！放在家門口連同雨衣被幹走」、「我被偷過抹布，偷這東西的人真無聊」、「我被幹走照後鏡，超扯，還是在公司的廠區」。

也有網友表示，「不鎖的話偶爾會吧，就臨時沒帽的人會拿」、「台灣可以把手機、筆電、錢包放桌上，唯一會被偷的只有雨傘和安全帽」。許多人也勸原PO報警處理，不能饒過犯人，「建議報警，千萬不要姑息竊賊」、「報警就可以調閱（監視器），之前被幹過有抓到小偷」。

PTT 安全帽 超商 便利商店 監視器 小偷 偷竊 機車族

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