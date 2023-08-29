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好市多停車場見「破窗效應」亂象 他嘆教育出問題：你我長期縱容

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多假日人潮洶湧，搶車位、推車亂象叢生。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
好市多假日人潮洶湧，搶車位、推車亂象叢生。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

許多亂象的源頭，都來自於貪圖一時的方便。美式賣場好市多Costco）假日人潮多，也容易看到缺乏公德心的情景。有民眾看到停車場車道被未正確歸位的推車霸占，影響到行車安全，感嘆這種亂象都是大家縱容造成的，引發眾多網友熱議。

「是什麼樣的教育可以教出這樣的國民？」一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」貼出一張照片，並道出自己的心聲。照片的拍攝地點是中和好市多的地下停車場，畫面可見一排購物推車放置在非回收處，而且占據了車道，影響車輛行進。

有網友看到好市多推車占據停車場車道，感嘆發文「是什麼樣的教育可以教出這樣的國民？」。 圖擷自臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」
有網友看到好市多推車占據停車場車道，感嘆發文「是什麼樣的教育可以教出這樣的國民？」。 圖擷自臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」

發文者並未譴責特定對象，而是感嘆的說：「你我其實都是造成這個問題的間接元兇！」他指出這如同近來熱門的行人路權話題，「正因為你我長時間縱容，才會有這樣的事情一再發生」，呼籲大家若看到親朋好友做了不對的事，應適當勸說，或者當有人挺身糾正時適時給予支持，別讓正面的力量消失，才有機會改變現狀。否則，「當正面的聲音被蒙蔽了，總有一天，你我都有可能是下一個受害者。」

諸多網友看到照片情景也不禁搖頭，直批「太自私」，「貪圖自己方便造成別人不便」、「買東西願意三天兩夜漏夜排隊，使用方便的推車還不願意正常歸還」、「台灣最美的風景就是如此，社會教育失敗，才會這樣」、「現在台灣人都這樣很多，不是只有好市多，其他賣場也是如此」、「破窗效應，有一個人開頭其他的就會跟上」、「內湖店一堆丟在公車站牌」、「最常遇到逆向搶車位的就是在Costco賣場，在內湖與中和都遇過，在Costco看到什麼現象都不用奇怪」。

還有人提到其他亂象，「我還看過有人車頭停到超出格子外，很多人要倒車入車格或開過去的時侯都要閃那個車頭」、「常看到推車推進機車道裡放東西，讓前後要進出的機車和人進退兩難」、「曾遇過不知道哪個傢伙將推車直接推到車道中央讓車輛無法通行」、「上次還被人用購物推車撞到掉漆凹痕，購物後出來開車才發現」。

也有網友提出改善的辦法，「建議中和店增加推車集中處的指標，這個店停車場某些區域真的需要走好一段路找集中處」、「請好市多再多設置幾個推車回收站也是有幫助⋯畢竟大多數人把貨品放在車上都急著要離開，若是推車回收點不太遠我想會改善」、「我覺得這是好市多要處理的事情吧，期待人性光輝不太實際」。

好市多 Costco 停車場

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