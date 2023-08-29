賴清德穩贏？ 鄉民看「郭柯侯爭鋒」預言：最後不會是四腳督

鴻海創辦人郭台銘昨（28）日上午向外界宣布投入2024總統大選，並以獨立參選人身分進行連署，也讓選戰形成「四腳督」局面。不過有網友就分析，最後選戰肯定還是1v1對決，看到許多人說民進黨賴清德穩贏了，老實說很好笑。

「還傻傻以為最後會四位候選人的有多少？」原PO在PTT發文指出，目前在野很明顯，就是藍白兩邊士氣、民調低迷，郭董原本都要放棄了，看準機會才跳進去，一方面是為了自己權力慾望，另一方面是整合溝通加速腳步。

原PO說，從現在起到總統登記最後期限，是郭與民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜三個人的戰爭，接下來他們會談就是談好比賽規則，「期限內，誰民調最高誰出線，彼此也都知道，如果自己民調低還硬要選到底，絕對會是害死台灣的千古罪人，到進墳墓後都不會被原諒，所以這段時間就兄弟爬山各自努力，為自己認為最能幫助中華民國的參選人打氣」。

原PO也酸，最後的選戰肯定是這三人之中的其中一人對上賴清德，看到郭才宣布參選，很多人嘲弄說賴穩贏，可以放假到明年1月13日，老實說看了很好笑。

對此，大多網友表示，「很好的劇本，不過太天真了」、「兩組太誇張了，三組機率比較高」、「想太多了，藍白那三個誰也不願意當老二」、「柯自己就講理念不同，且柯當副手你看白粉會不會跑票」、「一定四組，阿德高票當選，但選後國會多黨化，因為有四個母雞」、「泛藍從來沒整合成功過，別幻想了」。不過也有人認同這套劇本，「這不用講吧，塔綠班今天多高興，別掃興」。