快訊

發不自殺聲明 王鴻薇指鄭永金家族炒9綠電公司套錢

海豚灣戀人童星殺人判關17年被通緝 共犯最終判決也出爐了

美女眼科醫師上電視爆前夫精子少 她拒和解法院判決出爐了

賴清德穩贏？ 鄉民看「郭柯侯爭鋒」預言：最後不會是四腳督

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海創辦人郭台銘（右一）宣布投入2024總統大選，也讓選戰形成「四腳督」局面。圖／聯合報系資料照片
鴻海創辦人郭台銘（右一）宣布投入2024總統大選，也讓選戰形成「四腳督」局面。圖／聯合報系資料照片

鴻海創辦人郭台銘昨（28）日上午向外界宣布投入2024總統大選，並以獨立參選人身分進行連署，也讓選戰形成「四腳督」局面。不過有網友就分析，最後選戰肯定還是1v1對決，看到許多人說民進黨賴清德穩贏了，老實說很好笑。

「還傻傻以為最後會四位候選人的有多少？」原PO在PTT發文指出，目前在野很明顯，就是藍白兩邊士氣、民調低迷，郭董原本都要放棄了，看準機會才跳進去，一方面是為了自己權力慾望，另一方面是整合溝通加速腳步。

原PO說，從現在起到總統登記最後期限，是郭與民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜三個人的戰爭，接下來他們會談就是談好比賽規則，「期限內，誰民調最高誰出線，彼此也都知道，如果自己民調低還硬要選到底，絕對會是害死台灣的千古罪人，到進墳墓後都不會被原諒，所以這段時間就兄弟爬山各自努力，為自己認為最能幫助中華民國的參選人打氣」。

原PO也酸，最後的選戰肯定是這三人之中的其中一人對上賴清德，看到郭才宣布參選，很多人嘲弄說賴穩贏，可以放假到明年1月13日，老實說看了很好笑。

對此，大多網友表示，「很好的劇本，不過太天真了」、「兩組太誇張了，三組機率比較高」、「想太多了，藍白那三個誰也不願意當老二」、「柯自己就講理念不同，且柯當副手你看白粉會不會跑票」、「一定四組，阿德高票當選，但選後國會多黨化，因為有四個母雞」、「泛藍從來沒整合成功過，別幻想了」。不過也有人認同這套劇本，「這不用講吧，塔綠班今天多高興，別掃興」。

賴清德 柯文哲 郭台銘 侯友宜 PTT 2024大選 2024總統選舉 選民論戰

延伸閱讀

郭台銘參選2024四腳督 謝國樑：很難過 非綠仍應整合

郭台銘宣布投入2024總統大選 強調參選是為了整合在野

郭台銘終於鬆口宣布選總統 親侯人士：一切在掌握中

郭台銘宣布參選副手鎖定她？高金素梅回應了

相關新聞

不只份量不同！麥當勞中薯vs.大薯還有「這1差別」 網驚：根本受害者

麥當勞是源自美國南加州的跨國連鎖速食店，也是全球最大的速食連鎖店，於1984年被引進台灣，其販售的速食餐點像是漢堡、薯條、炸雞、碳酸飲料等深得消費者喜愛。有臉書粉絲專頁分享了一個跟薯條有關的冷知識，讓不少網友聽完驚呼「現在才知道」、「真的很沒用的知識」。

賴清德穩贏？ 鄉民看「郭柯侯爭鋒」預言：最後不會是四腳督

鴻海創辦人郭台銘昨（28）日上午向外界宣布投入2024總統大選，並以獨立參選人身分進行連署，也讓選戰形成「四腳督」局面。不過有網友就分析，最後選戰肯定還是1v1對決，看到許多人說民進黨賴清德穩贏了，老實說很好笑。

店家誠實還不吃爆…彰化鹿港新特產「垃圾食物」 網群誇讚：更想吃了

鹹酥雞跟雞排是常見的台灣美食，有很多人認為它不是很健康，但這幾年靠著網紅的推波助瀾還紅到國外去。日前有一名網友發文分享，在彰化鹿港看到有一間賣鹹酥雞的店家，在招牌上直接寫「垃圾食物」，引發網友好奇並直誇老闆「非常誠實」。

不二坊蛋黃酥吃到一半發現「特別餡料」 她快吐：怎麼有指甲片？

彰化知名排隊美食「不二坊蛋黃酥」常常在中秋節大排長龍，但日前有位女網友崩潰表示，她好不容易買到不二坊的蛋黃酥，吃到一半卻發現裡面有「特別餡料」，仔細看過發現居然是「指甲片」，底下也有苦主指出，曾吃過「頭髮、鋼刷、指甲、發霉蛋黃酥」，讓原PO氣得直呼「建議大家三思再決定要不要買這種特別加料的蛋黃酥」。

為省喜餅錢「共同友人全歸男方」 他到婚宴才知沒餅：太不會做人

台灣婚禮有許多傳統習俗，「送喜餅」便是訂婚的禮俗需求之一，象徵對外宣告好消息，一般會由男方出錢，贈送給女方親友。一名網友分享一對新婚夫妻為了省下喜餅錢，將新郎新娘共同好友都算到男方親友，讓朋友們很無言，覺得這對新人「太不會做人」。

天龍國生活一個月要花多少錢？網曝「殘酷1數字」：勉強活得像人

現今物價高、薪水不漲，讓不少人都決定不婚不生小孩，可能連買房子也不敢想像，決定當一個「躺平族」，尤其台北開銷相較其他地區又更高，有網友好奇問「天龍國生活一個月要多少錢？」，引起網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦