不二坊蛋黃酥吃到一半發現「特別餡料」 她快吐：怎麼有指甲片？

彰化知名排隊美食「不二坊蛋黃酥」常常在中秋節大排長龍，但日前有位女網友崩潰表示，她好不容易買到不二坊的蛋黃酥，吃到一半卻發現裡面有「特別餡料」，仔細看過發現居然是「指甲片」，底下也有苦主指出，曾吃過「頭髮、鋼刷、指甲、發霉蛋黃酥」，讓原PO氣得直呼「建議大家三思再決定要不要買這種特別加料的蛋黃酥」。

一名女網友在Dcard發文表示，她在本月27日買到的不二坊蛋黃酥裡面，竟然吃到特別餡料「指甲」，讓她傻眼直呼「會不會太扯？這品牌的品管很有問題，建議大家三思再決定要不要花時間去排這種加料蛋黃酥，除非你很想拆驚喜包，保證以後吃蛋黃酥會有陰影」。

文章曝光後，有苦主回應「我吃到過有頭髮的，不過是親友送我們的，所以我沒有反映」、「吃過蛋黃感覺很不新鮮」、「蛋黃有一股腥臭味」，原PO也指出，查了網路評論後，發現不只一則留言表示裡面有加料，曾吃到「頭髮、鋼刷、指甲、發霉蛋黃酥」。

網友看完後直言「也太噁！」、「只能安慰自己，真的是純手工製作，但吃到會反胃欸」、「超噁心的」，也有人不在乎，指出「可是很好吃」、「我也覺得超好吃」、「我媽很愛吃不二坊」、「我也覺得不二坊比較好吃」。