快訊

女教師因說了句「我們日本」 慘遭網爆並被迫辭職

軍工股及半導體族群接棒 台股開高震盪收盤小漲27點收16,509點

郭台銘宣布參選 游淑慧引老殘遊記嘆「人人營私則天下大亂」

不二坊蛋黃酥吃到一半發現「特別餡料」 她快吐：怎麼有指甲片？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在吃不二坊蛋黃酥時，發現裡面有「指甲碎片」。圖擷自Dcard
一名女網友在吃不二坊蛋黃酥時，發現裡面有「指甲碎片」。圖擷自Dcard

彰化知名排隊美食「不二坊蛋黃酥」常常在中秋節大排長龍，但日前有位女網友崩潰表示，她好不容易買到不二坊的蛋黃酥，吃到一半卻發現裡面有「特別餡料」，仔細看過發現居然是「指甲片」，底下也有苦主指出，曾吃過「頭髮、鋼刷、指甲、發霉蛋黃酥」，讓原PO氣得直呼「建議大家三思再決定要不要買這種特別加料的蛋黃酥」。

一名女網友在Dcard發文表示，她在本月27日買到的不二坊蛋黃酥裡面，竟然吃到特別餡料「指甲」，讓她傻眼直呼「會不會太扯？這品牌的品管很有問題，建議大家三思再決定要不要花時間去排這種加料蛋黃酥，除非你很想拆驚喜包，保證以後吃蛋黃酥會有陰影」。

文章曝光後，有苦主回應「我吃到過有頭髮的，不過是親友送我們的，所以我沒有反映」、「吃過蛋黃感覺很不新鮮」、「蛋黃有一股腥臭味」，原PO也指出，查了網路評論後，發現不只一則留言表示裡面有加料，曾吃到「頭髮、鋼刷、指甲、發霉蛋黃酥」。

網友看完後直言「也太噁！」、「只能安慰自己，真的是純手工製作，但吃到會反胃欸」、「超噁心的」，也有人不在乎，指出「可是很好吃」、「我也覺得超好吃」、「我媽很愛吃不二坊」、「我也覺得不二坊比較好吃」。

蛋黃酥 指甲 中秋節 Dcard

延伸閱讀

哪種裝潢最好不要花？ 過來人怒「別選它」：否則賣房被嫌到火大

搶鹽效應燒到台灣！他目擊2人在超市狂掃30包 眾人嘆「吃得完嗎」

天龍國生活一個月要花多少錢？網曝「殘酷1數字」：勉強活得像人

評論排隊太久！六千牛肉湯回嗆「遭網1星出征」悄改留言喊：策略成功

相關新聞

不二坊蛋黃酥吃到一半發現「特別餡料」 她快吐：怎麼有指甲片？

彰化知名排隊美食「不二坊蛋黃酥」常常在中秋節大排長龍，但日前有位女網友崩潰表示，她好不容易買到不二坊的蛋黃酥，吃到一半卻發現裡面有「特別餡料」，仔細看過發現居然是「指甲片」，底下也有苦主指出，曾吃過「頭髮、鋼刷、指甲、發霉蛋黃酥」，讓原PO氣得直呼「建議大家三思再決定要不要買這種特別加料的蛋黃酥」。

為省喜餅錢「共同友人全歸男方」 他到婚宴才知沒餅：太不會做人

台灣婚禮有許多傳統習俗，「送喜餅」便是訂婚的禮俗需求之一，象徵對外宣告好消息，一般會由男方出錢，贈送給女方親友。一名網友分享一對新婚夫妻為了省下喜餅錢，將新郎新娘共同好友都算到男方親友，讓朋友們很無言，覺得這對新人「太不會做人」。

天龍國生活一個月要花多少錢？網曝「殘酷1數字」：勉強活得像人

現今物價高、薪水不漲，讓不少人都決定不婚不生小孩，可能連買房子也不敢想像，決定當一個「躺平族」，尤其台北開銷相較其他地區又更高，有網友好奇問「天龍國生活一個月要多少錢？」，引起網友熱議。

迴轉壽司又傳不衛生行為！孩童伸手摸壽司 家長卻不當一回事

平價日式迴轉壽司受到許多人的喜愛，但卻頻頻發生顧客做出不衛生行為。8月26日，一名網友去吃壽司郎，當場目睹隔壁桌小朋友故意擋住軌道，甚至伸手觸摸轉盤上的壽司，令他氣憤不已，拍下整個過程PO到網路上。

搶鹽效應燒到台灣！他目擊2人在超市狂掃30包 眾人嘆「吃得完嗎」

日本排放核廢水入海引起全球關注，大陸和南韓還出現民眾到超市賣場搶鹽，讓不少人看傻了眼。有網友就在PTT透露在台灣的超市看到有人也在搶鹽，而且兩個人就掃了2、30包，貼文一出引起眾人熱議，多數人都不解「買那麼多吃得完嗎？」

天天排隊！他好奇「阜杭豆漿」真的好吃？內行激推「1品項」：真的頂

台灣有各式各樣道地的小吃，不僅當地人愛吃，連外國人來台也指定要試試看，其中「豆漿店」也相當受歡迎，阜杭豆漿被堪稱台北必吃早餐，有網友好奇，每次經過的時候，都一堆人排隊，「是真的超級好吃，還是吃名氣？」，引起網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦