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天龍國生活一個月要花多少錢？網曝「殘酷1數字」：勉強活得像人

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇在天龍國生活要多少費用。記者林澔一／攝影
網友好奇在天龍國生活要多少費用。記者林澔一／攝影

現今物價高、薪水不漲，讓不少人都決定不婚不生小孩，可能連買房子也不敢想像，決定當一個「躺平族」，尤其台北開銷相較其他地區又更高，有網友好奇問「天龍國生活一個月要多少錢？」，引起網友熱議。

網友在PTT發文指出，現在物價一年比一年高，受薪階級的收入卻沒有等比例上升，好奇「各位住在天龍國每個月平均要花費多少錢？」

此文一出網友也紛紛留言回應，「大概五萬才能勉強活得像人」、「十萬以下是什麼爛生活」、「車貸、房貸、電信光纖、第四台、瓦斯、水電這些均攤下來 一個月10萬基本盤」、「天龍人一個月沒花十萬怎麼敢叫天龍人？」。

但也有人認為大約25K差不多，「只算吃飯+交通費一天大概400吧，省著過一個月2.5萬應該可以吧」、「不含房租一人25K正常」、「沒啥交際時大概至少25k」、「不含房租兩萬多吧」、「一萬內我都當放屁...跟吃麵店抱怨100塊沒什麼小菜有什麼差別」。

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