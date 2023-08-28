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迴轉壽司又傳不衛生行為！孩童伸手摸壽司 家長卻不當一回事

聯合新聞網／ 綜合報導
網友吃壽司郎目睹隔壁桌小朋友故意擋住軌道，甚至伸手觸摸轉盤上的壽司。圖片來源／翻攝自Facebook社團「台南大小事」
網友吃壽司郎目睹隔壁桌小朋友故意擋住軌道，甚至伸手觸摸轉盤上的壽司。圖片來源／翻攝自Facebook社團「台南大小事」

平價日式迴轉壽司受到許多人的喜愛，但卻頻頻發生顧客做出不衛生行為。8月26日，一名網友去吃「壽司郎」，當場目睹隔壁桌小朋友故意擋住軌道，甚至伸手觸摸轉盤上的壽司，令他氣憤不已，拍下整個過程PO到網路上。

原PO在Facebook社團「台南大小事」發布一則影片，內容為他日前到台南市永康區的壽司郎迴轉壽司店，看到有小朋友把手伸進迴轉盤上摸壽司，還用手擋住軌道，不讓壽司盤和醬料盤往前，全程長達約30秒。

影片中可以看見該名小朋友多次碰觸壽司轉盤、不斷伸手擋住軌道，還將醬料盤向後推，但同桌大人卻完全不制止，讓原PO憤怒表示，「可以不要讓小屁孩坐窗口嗎？」也有不少網友認為父母的問題更大，紛紛留言表示「爸媽都沒在教真的很糟糕」、「有問題的是家長，不是小孩」。

原PO認為小朋友的行為很不衛生，因此當下有向店員反應。對此，壽司郎總公司回應，收到告知時對方已經離開，如果有發現一定會馬上制止，並強調未來將加強宣導和員工訓練。

壽司郎 迴轉壽司

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