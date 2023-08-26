不婚不生「老了會後悔」？ 他喊廢到笑 網打臉「1關鍵」是重點

現今很多人因為物價高又低薪的緣故，選擇不結婚或是不生小孩，當個躺平族。不過近日有網友表示，年輕時一個人也可以過得很好，但是慢慢年老後，發現只剩下自己一個人，沒配偶也沒子女，「根本整個廢到笑」。

網友在PTT以「沒人發現不婚不生的人年老根本會後悔嗎」為題發文，他表示不婚不生在年輕時還可以說「一個人也過得很好」，但是看到身邊結婚生子的人越過越好，每天都在曬小孩，這時只能po文秀自己的自拍，開始會慢慢懷疑真相。

原po表示，等到慢慢年老時發現身邊的人一個個離去，本來該有人陪伴的場合，變成全部都是自己一個人，到最後老年開始全身病痛時，周圍竟然沒有任何人關心你，沒配偶沒子女，剩下空氣而已，「那種安靜孤寂的感覺，根本就整個廢到笑啊！」

原po也好奇，沒人發現不婚不生的人年老根本會後悔嗎？為何大家都沒有意識到這件事情啊？此文一出也馬上引起網友熱議。

不少人認為，「不婚不生，不代表沒有伴侶啊」、「基本上生或不生，沒啥差別」、「物價一直漲，我反而看到是有結婚的在後悔，而且你確定不會離婚，小孩都會鳥你？」、「沒看過問題孩子的家庭 ？跟地獄沒兩樣」。

也很多人表示錢才是重點，「窮才會後悔好嗎」、「存筆錢，自己搬進去安養院啊，記得存多一點」、「沒錢還生子女，未來就等著睡大街」、「沒錢才會後悔」、「沒錢老婆小孩都跑光了」、「上次才在街上聽到一對夫妻在抱怨養兩個小孩都存不到錢」。