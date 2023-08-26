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新婚第一年！她中元節「三牲買現成」被婆婆狂轟：還打去念我媽

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友新婚第一年，家裡沒有拜拜習慣，不懂習俗，結果被婆婆狂轟。普渡示意圖，報系資料照
女網友新婚第一年，家裡沒有拜拜習慣，不懂習俗，結果被婆婆狂轟。普渡示意圖，報系資料照

農曆七月鬼門開，是台灣重要的傳統節日之一，而到中元節時，許多人會準備供品祭拜好兄弟。近日有一名剛新婚一年的女網友表示，因為家中沒有拜拜習慣，結果卻因爲達不到婆婆期望，被念在「偷懶」，甚至婆婆還打電話給娘家說「沒教好女兒」，讓她不知道該如何是好，也引起網友熱議。

一名女網友在臉書「爆怨公社」寫道，今年新婚第一年，中元節要準備供品，但是自己家裡沒有拜拜的習慣，所以有問朋友跟上網查要準備什麼，婆婆問她有沒有準備，原po回應「已經準備好了」，並且附上供品的照片給婆婆看。

結果疑似是因為達不到婆婆要求，開始一連串轟炸「三牲怎麼沒有自己煮？怎麼偷懶買外面的？妳沒有準備罐頭、醬瓜、麵筋那些東西嗎？妳媽媽沒有教過妳嗎？第一年拜還是用心一點的好」。

接著婆婆又抱怨原po平常下班晚，都沒有煮飯給她兒子吃，都點外面的食物很沒營養不健康，甚至婆婆還打電話給娘家抱怨「沒教好女兒，教育很失敗，都不會做又偷懶」，原po媽媽也只是安撫婆婆沒多說什麼，並且哽咽要原po多和婆婆學，原po無奈表示「跟老公說也沒有反應」，現在不知道要怎麼面對婆婆才好。

此文一出也引起網友熱議，「老公沒反應？真的可以離一離了，不然妳會很痛苦」、「女人何苦為難女人」、「如果我是妳媽，我會把妳婆婆罵一頓」、「到底誰規定家裡一定要拜拜，沒事扯什麼媽媽沒有教好，還打電話去酸」、「三牲不能買外面？我還是第一次聽到」、「講話很不客氣耶」。

中元節 農曆七月 鬼門開 結婚 婆婆 兩性關係

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