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馬尾妹坐在超市手推車拍照 眾人酸：網美猴子的一生

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO貼出兩張照片，一名女子坐在超市的手推車裡拍照，引來一片罵聲。 圖擷自Dcard
原PO貼出兩張照片，一名女子坐在超市的手推車裡拍照，引來一片罵聲。 圖擷自Dcard

超市賣場購物時，通常都會推手推車來裝載商品，不過有網友在Dcard貼出兩張照片，不滿一名年輕女子直接坐在手推車裡拍照，讓他批評「這是什麼心態？」照片曝光也引來一片撻伐聲。

原PO在Dcard以「醬子拍照不傷觀感嗎」為題發文，從他PO出的兩張照片看到，一名年輕馬尾女子一屁股坐進手推車中，而推車裡還有商品，推測應該是購物時一時興起拍照嬉戲。原PO在留言區裡透露這是台灣人到大陸玩的時候拍的照，只不過這樣的行為讓他看了很不以為然，不懂為什麼要坐在賣場手推車上擺拍，而且還在商場裡推來推去，讓他痛批「完全不懂這是什麼心態？」

不少人看了都大罵「我每次都很期待那個推車真的會斷掉」、「暑假鬼門開」、「有夠沒水準」、「就是自以為可愛的蝦妹們」、「除了傷觀感之外可能也少了腦袋吧，都幾歲了還做這種事」、「證明自己好瘦好小巧，可以在這樣的推車裡裝可愛啊」、「巨嬰啊！小時候坐不夠，長大繼續」、「想拍推車其實有攝影棚、有道具可以租，真正的推車不是拿來拍照的」、「這樣有比較可愛嗎？不懂」、「暑假在量販店上班，真的看到蠻多屁孩直接坐在裡面的，有些還用躺的」。

還有網友以近日最熱門的「山道猴子」來揶揄這名女子，「超市猴子」、「網美猴子的一生」、「年少猴子在大賣場坐推車，成年猴子在馬路酒駕開車」、「山上有山道猴，路上有酒駕猴，超市有推車猴」、「她想體驗當猴子的感覺是如何吧」。

賣場 超市 山道猴子

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