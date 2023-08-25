把台鐵當自己家！他霸佔區間車廁所當包廂 叫列車長來也沒用

上班時段搭乘大眾運輸工具，總是人潮擁擠、一位難求。一位網友分享搭乘台鐵區間車，遇到一名把廁所當包廂的慣犯，為了有位子坐，一上車就霸佔廁所，從桃園坐到台北，讓想上廁所的人都沒辦法上。

原PO在「匿名公社」發文表示，每天早上7點50分新竹往基隆的1134次列車第六節車廂，總有一位先生從桃園上車，車門一開就往廁所衝，到台北站要下車才出來，讓原PO痛批，「讓想上廁所的人都沒辦法上，這種噁心的行為真的看了有夠討厭。」

原PO提到，起初不以為意，但後來發現每次只要那位先生有搭車，就會把廁所當包廂，「為什麼有人可以把廁所當自己的商務艙用？」原PO還傳簡訊通知過列車長，但車長來也只是義務敲門問有沒有人，同樣的情況不斷發生。

原PO補充，有次廁所門有點故障突然打開，發現那位先生根本沒在使用廁所，也沒打算出來。另一位乘客詢問他是否要使用廁所，他還厚臉皮回應「廁所壞了」，乘客不爽地再問一次，他才默默讓出廁所。

貼文一出，網友紛紛留言批評霸佔廁所的人，「自私！」、「佔著茅坑不拉屎」、「買一樣的票，為啥他有包廂！」、「鐵道上廁所猴子的一生」、「什麼鳥人都有」。也有人質疑他是否在躲避查票，「他搞不好是逃票也說不定喔，因為躲廁所就不可能被驗票」。