快訊

李玟生前控遭霸凌！眾人發聲 《中國好聲音》宣布停播

23歲歐陽娜娜突拋震撼彈揭「未來計劃」 休學原因全說了

5分鐘搶光！「挽肉と米」今開放線上訂位 9月3日前座位全數售罄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把台鐵當自己家！他霸佔區間車廁所當包廂 叫列車長來也沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享搭台鐵區間車通勤，遇到一位霸佔廁所當座位的慣犯。示意圖，非新聞當事者，本報資料照
網友分享搭台鐵區間車通勤，遇到一位霸佔廁所當座位的慣犯。示意圖，非新聞當事者，本報資料照

上班時段搭乘大眾運輸工具，總是人潮擁擠、一位難求。一位網友分享搭乘台鐵區間車，遇到一名把廁所當包廂的慣犯，為了有位子坐，一上車就霸佔廁所，從桃園坐到台北，讓想上廁所的人都沒辦法上。

原PO在「匿名公社」發文表示，每天早上7點50分新竹往基隆的1134次列車第六節車廂，總有一位先生從桃園上車，車門一開就往廁所衝，到台北站要下車才出來，讓原PO痛批，「讓想上廁所的人都沒辦法上，這種噁心的行為真的看了有夠討厭。」

原PO提到，起初不以為意，但後來發現每次只要那位先生有搭車，就會把廁所當包廂，「為什麼有人可以把廁所當自己的商務艙用？」原PO還傳簡訊通知過列車長，但車長來也只是義務敲門問有沒有人，同樣的情況不斷發生。

原PO補充，有次廁所門有點故障突然打開，發現那位先生根本沒在使用廁所，也沒打算出來。另一位乘客詢問他是否要使用廁所，他還厚臉皮回應「廁所壞了」，乘客不爽地再問一次，他才默默讓出廁所。

貼文一出，網友紛紛留言批評霸佔廁所的人，「自私！」、「佔著茅坑不拉屎」、「買一樣的票，為啥他有包廂！」、「鐵道上廁所猴子的一生」、「什麼鳥人都有」。也有人質疑他是否在躲避查票，「他搞不好是逃票也說不定喔，因為躲廁所就不可能被驗票」。

台鐵 廁所

延伸閱讀

蟑螂竄全身！女當下剪掉頭髮、丟棄衣裙 哀嘆：怎不趕快絕種

情人節沒對象？「跟自己約會」成歐美新流行

恢復陸客來台有限度 對岸網友驚喜歡呼…突失落喊「白幸福了」

女牙助上班一個月被炒魷魚 原因讓她大傻眼

相關新聞

把台鐵當自己家！他霸佔區間車廁所當包廂 叫列車長來也沒用

上班時段搭乘大眾運輸工具，總是人潮擁擠、一位難求。一位網友分享搭乘台鐵區間車，遇到一名把廁所當包廂的慣犯，為了有位子坐，一上車就霸佔廁所，從桃園坐到台北，讓想上廁所的人都沒辦法上。

好市多1箱6盒義大利麵「5盒封膜破損」 她苦笑：運氣太好了吧

美式賣場好市多的商品價格實惠，種類又齊全，總是吸引不少人前去消費購物，不過也因此出包狀況頻頻出現。一名女網友就在臉書發文抱怨買了一箱義大利麵回家，但打開後發現裡面6盒義大利麵有5盒的封膜都破掉，讓她非常傻眼。

館長陳之漢學賴品妤跌倒「加深柯文哲厭女形象？」 鄉民斥：跟國中男生一樣

雲豹能源陷綠金風波，董座賴勁麟請辭，賴勁麟的女兒、民進黨立委賴品妤24日被媒體追訪過程跌倒，怒嗆記者「為什麼要撞人」，網紅館長陳之漢拍片模仿，在地上連翻滾5圈。然而PTT網友卻認為館長此舉恐怕會「敗票」，甚至會加深民眾對館長所支持的民眾黨總統參選人柯文哲厭女形象。

耳朵都長繭了？老一輩愛說「這7字」他超納悶 過來人淚訴經驗

俗話說「不聽老人言，吃虧在眼前」，正因長輩吃過的鹽比年輕一輩的多，許多時候才能給出不同的建議與觀點。然而，一名網友卻對此感到納悶，質疑為何老一輩的總把「等你老了就知道」這7個字掛在嘴邊，更忍不住吐槽「為什麼不現在說...

蟑螂竄全身！女當下剪掉頭髮、丟棄衣裙 哀嘆：怎不趕快絕種

許多民眾都非常重視自己的頭髮，會仔細保養每根髮絲。有一名網友在臉書社團「匿名3公社」分享，她與男友在公園涼亭休息時，竟出現一隻大蟑螂停在她頭上，男友雖直接徒手打死蟑螂，仍讓原PO選擇將一頭寶貴長髮剪去，並直言「被蟑螂爬過的頭髮我都不要了。」

開在隔壁！ 屈臣氏、康是美「哪間最便宜」內行人：有一關鍵

康是美、屈臣氏等連鎖藥妝店，因為價格實惠、商品多樣齊全、店鋪密度高等原因廣受女性歡迎，很多人即使沒有特定的購買目標，也會因為剛好路過便不自覺走進去逛起來。日前有網友對此發問，若兩間店「開在隔壁」的話，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦