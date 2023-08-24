耳朵都長繭了？老一輩愛說「這7字」他超納悶 過來人淚訴經驗

俗話說「不聽老人言，吃虧在眼前」，正因長輩吃過的鹽比年輕一輩的多，許多時候才能給出不同的建議與觀點。然而，一名網友卻對此感到納悶，質疑為何老一輩的總把「等你老了就知道」這7個字掛在嘴邊，更忍不住吐槽「為什麼不現在說？」，文章一出立刻掀起討論，過來人也淚訴經驗談，直指「這1項」真的要趁年輕時好好把握。

一名網友在PTT上發文表示，他的母親超愛講的一句話就是「等你老了就知道」，無論是忘記帶鑰匙、熬夜打電動或是愛吃油炸類食物，甚至是不繳國民年金都會被媽媽「溫情喊話」，讓原PO相當無奈。他也在文中忍不住吐槽，「為什麼不現在跟我說，一定要等我老了才知道」，更懷疑「為什麼老人常說『等你老了就知道』？」

文章一出立刻掀起討論，過來人紛紛喊話聽勸，直指「身體健康」真要趁年輕時就好好把關，年紀一到就很難調理，「常吃全糖、不刷牙、不運動，的確老了才會知道後果」、「熬夜、吃炸物、長時間看螢幕、坐很久，老了真的會很多病痛，因為病是日積月累生活習慣造成的」、「跟身體健康有關的，的確是老了才知道沒錯啊」。

也有人認為，長輩說這些話是為了提醒，因為許多事情都是經歷過了才知道痛，「不經一事不長一智，不見棺材不掉淚」、「就用講的沒用，你體會到了就會懂」、「人類的歷史就是不斷重複著錯誤」。部分網友也吐露心聲，「我現在有點老了，確實有些事情現在才知道」、「很多都是真的，只是你不信」、「因為你真的會知道」。