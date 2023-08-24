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蟑螂竄全身！女當下剪掉頭髮、丟棄衣裙 哀嘆：怎不趕快絕種

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子因無法忍受蟑螂爬過自己的頭髮，忍痛將一頭秀髮剪去。示意圖／ingimage
一名女子因無法忍受蟑螂爬過自己的頭髮，忍痛將一頭秀髮剪去。示意圖／ingimage

許多民眾都非常重視自己的頭髮，會仔細保養每根髮絲。有一名女網友在臉書社團「匿名3公社」分享，她與男友在公園涼亭休息時，竟出現一隻大蟑螂停在她頭上，男友雖直接徒手打死蟑螂，仍讓原PO選擇將一頭寶貴的及腰長髮剪去，並直言「被蟑螂爬過的頭髮我都不要了。」

原PO透露，她和男友某日在公園遛狗，後來坐在涼亭休息時，她卻突然感覺腳上有東西爬過去，仔細一看才發現是一隻大蟑螂。她指出，當時蟑螂正不斷往她裙底鑽，嚇得原PO立刻大叫、狂抖身體，試圖將蟑螂趕走。

原PO說明，雖然蟑螂之後有從裙底飛走，但卻是噩夢的開始。她表示，蟑螂後來重新飛到自己背後的頭髮上，並不斷往上爬到耳朵附近。原PO男友見狀便直接徒手將停在原PO頭上的蟑螂打死，她透露，儘管自己看不到畫面，但仍非常恐懼。

驚魂未定的原PO隨即決定將頭髮剪掉，原PO強調，她當下立刻拉著男友走到附近的髮廊，向理髮師表明自己要將耳朵以下的頭髮全剪掉。她表示，儘管自己原本預計要捐髮，也將頭髮維護得很好，但實在無法接受頭髮被蟑螂爬過，因此忍痛將及腰的秀髮剪去。

原PO補充，她後來也將當時的衣服與裙子丟掉，並坦言自己的頭髮與衣服全被蟑螂汙染。這次恐怖的經驗讓她怒嗆，「我真的很痛恨蟑螂這種可怕、噁心的東西，為什麼不趕快在世界上絕種啊！」

不少網友表示自己能理解原PO，「我能理解，我的頭髮也及腰，也很怕蟑螂！如果遇到這樣的情形，真的會瘋掉」、「全身都被蟑螂玷污了」、「好可怕，比遇到鬼還可怕，我也超怕蟑螂的。」

也有部分網友認為原PO太小題大作，並吐槽原PO是否會將協助打死蟑螂的男友也換掉，「洗乾淨就好了，幹嘛整個剪掉呢？妳這樣更難過」、「那妳應該會把妳男友換掉吧」、「洗乾淨就好了啦，我也很寶貝我的頭髮，雖然我都是短髮，但是我沒有龜毛到像妳這樣誒」、「其實沒那麼恐怖，就跟鬼一樣，都是一直潛移默化下，直覺反應就是恐怖或噁心，心態調整一下之後面對的態度就差很多了，但水溝的蟑螂病菌多是真的。」

蟑螂 頭髮

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