開在隔壁！ 屈臣氏、康是美「哪間最便宜」內行人：有一秘訣

康是美、屈臣氏等連鎖藥妝店，因為價格實惠、商品多樣齊全、店鋪密度高等原因廣受女性歡迎，很多人即使沒有特定的購買目標，也會因為剛好路過便不自覺走進去逛起來。日前有網友對此發問，若兩間店「開在隔壁」的話，大家會如何做選擇呢？貼文一出，引起不少網友留言討論、分享購物心得。

原PO在Dcard發文提問，若是康是美隔壁就是屈臣氏，並且再過一條小巷還有寶雅、對面則是日藥本舖的話，大家會去逛哪間店呢？許多網友留言回應，「肯定全都逛一圈再買啊」、「兩間好近，很好逛誒ＸＤ」、 「我會全部都去逛！屈臣氏跟康是美活動不一樣價錢也會差，然後寶雅純粹就是東西多很好逛」。

還有不少人分享，商品種類和購物日期是關鍵，「五六日打88折選康是美」、「週六逛屈臣氏，選我正解」、「看要買什麼。如果買生活用品或是保養品之類的就會去寶雅，如果要買保健食品藥類的東西就會去屈臣氏」、「我都去屈臣氏看清貨區的東西，然後去康是美看衛生棉」、「都會逛！屈臣氏常常有活動，但有時候康是美有的牌子屈臣氏沒有」。

也有網友指出，交叉比價非常重要，「有時間都逛順便比價」、「現場比價，再開app看看有沒有更優惠」、「鎖定要買的東西，走進去比價，網路也要看」、「最喜歡離很近的，這樣就可以比價超讚」。