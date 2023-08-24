日本人太嚴格？他查名店Google評論很低分 內行曝基準：這分數算神了

在台灣google評論是不少民眾選擇餐廳或景點的參考依據。但一名網友卻表示，近期將前往日本遊玩，上網爬文時，發現許多知名店家的Google評分都沒超過4顆星，便好奇「日本人對於Google評論是不是很嚴格？」。就有網友歸納2個原因，分別是台灣店家時常會「洗評價」，日本人則習慣以3分為基準。

該名網友在PTT上表示，近期要去日本玩，這幾天開始做功課，結果發現大家推薦的餐廳用Google評論去查，基本上都不會超過4顆星，平均落在3.6~3.9之間，他認為在台灣的話，評分低於3.8的店，根本沒有進去品嘗的必要，同時也好奇「日本人Google評論是不是很嚴格?」。

文章曝光，網友們直指「日本店家不像台灣會洗評價」，「5星好評送一盤肉」、「台灣4.5以上的沒參考價值，通常都是活動五星好評店家給招待的」、「台灣人超貪小便宜，五星好評送小菜馬上換」。

也有內行人解釋，「日本人是3分起跳，4分高標，給5分都洗的」、「日本看到4顆星以上的，鐵定觀光客常去」、「聽過一個說法是，日本3分是基準，好的話往上加反之往下扣，跟其他國家沒有什麼問題就5分不太一樣」、「日本習慣最高只給4星，3.5上就很高了，3.8算神了」。