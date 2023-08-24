他去家樂福見「1幕」超疑惑：為何不放洋芋片了？ 內行曝原因

有些賣場會在樓梯、扶手或手扶梯中間的空位擺放零食或是特價品，一名網友在逛家樂福時，發現從門口到進入賣場的手扶梯中間居然沒有放零食，令他不禁疑惑，以前都會塞好塞滿，「為什麼不放洋芋片了？」。

一名網友在Dcard「閒聊版」以「家樂福手扶梯中間，為什麼不放洋芋片了」為題發文，他近日去逛家樂福時，從門口搭手扶梯到賣場時發現手扶梯中間原本都有零食塞得滿滿的，現在則是空蕩蕩的相當寬敞，令他不禁好奇，「以前這裡都塞得好滿，為什麼現在都不放了呢？」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「被拿完了」、「因為他們還沒想到下個要放什麼，以下開放幫想：」、「小時候看到都很興奮，抱一堆放車上，結果家人一邊放回去」、「蛤，原來那裡的餅乾是要讓人拿去買的喔？我一直以為那都是客人自己不小心把要買的東西用到網子上面去，我還想說怎麼冒失鬼這麼多欸」、「因為不會有人拿那裡的」、「！我超愛拿那邊的餅乾，本來還好但在那邊看到就會突然想吃」、「小時候會偷抓讓媽媽買單，因為沒辦法放回原位，有得逞過幾次」、「我小時候都以為那個是免費的」。

有網友則分析原因，「因為會有人手賤把第一格放到最上面一格，久而久之，第一格沒餅乾，最上層直接爆滿，造成工作人員的困擾，乾脆直接取消」，有網友則表示，「放手扶梯的商品我一律不拿，誰知道那個商品被哪個人玩過，看過小孩玩手扶梯的商品，而且在那邊擠壓，有時候都會覺得包裝看起來皺皺的」。