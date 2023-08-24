嚇！燒臘店徵人月薪4萬要「剁手」 內行曝：薪資更可怕

竹北某間燒臘店刊出徵人廣告，以月薪4萬元、月休6天起等待遇應徵廚房助手，但其中一項條件是要「剁手」，就讓網友笑說「手不夠剁怎麼辦？」，有內行人就解答「在燒臘店內，負責專門切肉剁雞鴨的叫剁手」。

網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張燒臘店的徵人啟事，並寫下「薪水只有4萬就算了還要剁手...」，從照片中可見店家開出月薪4萬起、臨時工每小時220元起、月休6天以上、可住宿、享勞健保、退休金、年終、工作獎金、生日禮金等待遇，徵求廚助、剁手、炒菜，無經驗可應徵，且歡迎二度就業者。

文章曝光，其中「剁手」一詞令網友們紛紛笑說，「魔女之家現實版，剛好有點『人手』不足呢」、「手不夠剁怎麼辦？」、「特色菜：紅油炒手」、「最慘的是剁手後還要你炒菜」、「去賭場找，很多說再賭就剁手的」。

另外，不少人也批評店家開出的薪資條件「太可怕」，「勞健保是必須的，不叫做『享』，怎還有這樣落伍的觀念」、「可怕的是薪資吧⋯月休6天、一天10小時，換算時薪只有166.6」、「這價錢還要『不囉嗦』是要剁老闆嗎？」、「2頭班、月休6天，等於時間都給這家店，才4萬！」。