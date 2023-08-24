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女大生打遊戲陷網戀暈船…得知男網友身分後驚呆「幻想破滅」

香港01／ 撰文：喬納森
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

網戀對像充滿神秘感，令人不自覺深陷其中。臺灣有女網友同樣經歷一段相當「難忘」的網路情緣，她趁暑假重溫童年回憶的網上遊戲，並結識1名自稱18歲的男生，在遊戲中一起過關斬將，由於兩人非常合拍，漸漸互生情愫發展網戀。可是直至暑假快要結束，男方開口約她出來見面，但說有事要先向她表明「我其實才11歲，升6年級」。女生一聽立即幻想破滅，以為自己掉入異世界，暗暗為自己癡心錯付感到無奈。

這名女大生在社交平台發文，分享這段「難忘」網戀經歷。她指自己在暑假時為了消磨時間，所以玩網上遊戲，並選了兒時愛玩的遊戲重溫一下。樓主指在遊戲中認識了也是18歲的男網友，雙方十分談得來，在遊戲中合作過關斬將，非常合拍，漸漸互生情愫，「不知不覺對這個男生愈來愈暈」兩人認真的談起網戀來。

樓主明白兩人處境，她從未想過與男友在現實中有所進展，「我們都一直有認知到這是網戀，所以也沒有拿著要現實的互動」。可是過了2個月，暑假差不多完結，男友相約與她見面，讓樓主感到十分驚訝，後來想一想也覺得合理，畢竟開學後大家忙於應付學業，未必可花這麼多時間在網上打電動，「約出來見面確認一下彼此，搞不好還能發展成現實戀愛」，所以樓主一口答應。

台女大生在社交平台發文，分享這段「難忘」的網戀經歷。（網上截圖）
台女大生在社交平台發文，分享這段「難忘」的網戀經歷。（網上截圖）

可是樓主答應出來後，男友就說有事要先向她坦白，樓主想到是否他因長得很矮或長得不夠帥，希望她有心理準備，但她認為自己不是外貌協會，自己也不是大美人，根本不在意這些外在條件，只是沒想到此時對話框跳出來的是「我其實才11歲，升6年級」，讓樓主瞬間呆掉，以為自己掉入異世界。

原來在這2個月樓主與小學生網戀，深愛的男友竟然只有11歲，她不禁在想「天啊！我跟一個小男孩在談網戀？我甚至完全沒有懷疑過他的年紀？」，她只能感歎現在的孩子太早熟。

貼文一出網友起哄，「網路對面是個小學生都還算好的，起碼不是一條狗，不然笑話就鬧大了」、「沒關係等10年就變小鮮肉了」。也有網友表示好奇：「所以見面了嗎？差7歲也還好」。

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文章授權轉載自《香港01》

網戀 小學生

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