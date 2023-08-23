手搖飲喝完驚見杯底藏發霉貼紙 他質疑店家品質把關不嚴謹

每天來一杯手搖飲，是許多人的習慣之一，大家心中也都有各自支持的飲料店。一名網友分享，自己一個禮拜起碼喝5杯以上同一品牌的連鎖飲料店，但近期在喝完一杯後，卻發現有一張標示日期8/14的發霉貼紙在杯底，距離已經超過一個禮拜，令他感到滿臉問號。

原PO在「●【爆怨公社】●」發文表示，發現問題過後，打電話去店內，店長僅重複強調，「他們從來沒有碰過這種情況！店內環境都有清潔」，又回覆說道，「還是你人在哪？我補一杯過去給你……」。由於原PO幾乎每天都喝，因而質疑「吸到這張發霉貼紙，是我比較幸運嗎？」，對於店家環境清潔抱持著懷疑的態度。

這種狀況，也引起網友對飲料店的衛生把關產生質疑，「感覺就是裡面的人有問題」、「好噁心……不會是回收的空杯吧？」、「這樣超噁的」，也有網友跳出分享經驗，「我也買過同品牌的飲料一樣台中的喔，臭酸掉的，打電話給店家，店家回答可能是飲料桶沒洗乾淨導致飲料壞掉，超瞎喔」、「喝過一次烏龍還是鐵觀音奶茶當晚鬧肚子……」。

有網友也推測出現貼紙的原因，「感覺應該是貼好的杯子疊杯，貼紙被黏在裡面」、「也許是上期在調製飲料時貼紙掉到杯裡，然後又無使用，放久了，未察覺」。也有網友分享遇過有名氣的飲料店態度不佳，「之前有跟某飲料店總部反應分店問題，結果連回應都不回應，一開始直接上店家FB反應還被嗆」。