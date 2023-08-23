真人版妮妮？隔壁廁間傳來「勁爆聲音」 妹子偷聽嚇壞：北車奇遇

除了解決生理需求外，許多民眾也喜歡在公廁講電話、梳妝，但罵髒話「紓壓」可能就比較少見了。日前有一名網友分享在台北車站的特殊經歷，她表示，某天上廁所時，意外聽到隔壁傳來飆罵聲，卻不像在講電話，細聽之下才發現是阿婆一個人關在隔間裡罵人，髒話連篇宛如「炮火」，讓她忍不住驚嘆「也太流暢了吧」。

一名女網友在Dcard以「偷聽隔壁廁所的勁爆聲音」為題發文，她表示，某次在北車公廁上廁所，聽到隔壁間阿婆以非常流利的髒話大聲罵人，但明顯不是在講電話，「聽別人罵人是很爽沒錯啦，但在隔壁聽到炮火似的攻擊蠻令人害怕的」。

原PO原先擔心，如廁完遇到阿婆該做何反應，沒想到直到她洗完手離開，阿婆都還在隔間裡罵人，後續進來上廁所的人也會多看幾眼，讓她直呼是「北車奇遇」，並表示，在廁所紓壓其實是個蠻聰明的做法。

貼文一出，網友紛紛留言，「廁所裡面罵一罵，出去又是慈祥和藹的婆婆」、「人家也在排泄啊」、「發洩一下也好，一直憋著會憋壞了」、「廁所是最容易聽到八卦、勁爆事的地方」、「以為是拉肚子的各種聲響，因為我碰過超大聲」。也有網友認為，很像日本動漫「蠟筆小新」會出現的劇情，「真人版妮妮，忘記帶兔娃娃了」、「就跟蠟筆小新裡的妮妮媽媽一樣，在廁所打玩偶兔」。

另外，不少網友表示有過類似經驗，「在沒什麼人的地方，邊騎車邊罵髒話也超爽」、「我有時候在家裡洗澡也會，然後管委會有住戶說不要罵人」、「有一個駝背的阿伯也是一樣，常跑北車的應該知道」、「我遇過一樣的，也在北車」、「跟我前幾天在客運上遇到的人一模一樣，罵的內容也好相似」。