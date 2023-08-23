檔車男甜載「電鍋帽」妹子 照片瘋傳釣出本尊：目前還只是朋友

近日這照片在網路上瘋傳！一名檔車騎士載著一名頭戴「電鍋安全帽」的妹子上路，安全帽旁還附了個飯匙，讓作家福澤喬笑說「這女孩是真愛」，沒想到車主竟現身回應，稱兩人目前僅是朋友關係。

福澤喬21日在臉書貼出這張照片，直呼：「如果有個女孩願意戴著大同電鍋（附飯匙）的安全帽，坐後座跟著逛街，說明這女孩是真愛，不管你信不信，我是信了」。貼文至今已吸引3.9萬人按讚、1,200次分享。

不過車主也現身底下留言處表示，「我是車主…完全不知道居然會在朋友的限時動態看到」、「謝謝大家這麼熱情，不過我們真的就是好朋友而已，雖然目前是沒有發生什麼事，但希望不要去打擾女方，我們都是普通人而已，在這裡先謝過各位了」。有網友發現車主似乎語帶玄機，詢問是否努力促進彼此關係，只是尚未達成？車主則回「我願意擁抱各種可能性，不過就是，嗯，努力看看」。

另外針對這頂吸睛的安全帽，福澤喬本以為有80％機率是自己DIY，車主則表示，「安全帽是我朋友的，是交換禮物來的，可能去蝦皮上找應該都可以找到，感謝勞力」。