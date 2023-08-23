火災她聽到警報狂衝 看到媽拿錢包在管理室超心寒：越想越難過

天災發生時，不少人往往會優先考慮家人的安全，一名網友表示，前幾天她在睡覺時，突然聽到大力地關門聲及火災警報立刻衝到一樓，沒想到卻看到媽媽抱著錢包坐在管理室，令她相當心寒，「不就還好是警報誤報，不然我睡夢中就走了吧…」。

一名網友在Dcard「心情版」以「發生火災媽媽自己一個人逃走」為題發文，休假日中午她在家躺了一下，睡夢中被大力地關門聲吵醒，接著聽到大樓火災警報廣播要住戶快逃，等她衝下去就看到媽媽抱著自己的錢包颯爽地坐在管理室，她突然理解災難發生時，有些人為什麼會果斷丟下家人逃走，令她不禁感嘆，「到現在還很心寒」，她也慶幸警報誤報，否則可能就在睡夢中走了。

原po也補充，她小睡一下時有開燈和開音樂，媽媽一定知道她在家，她也篤定那個關門聲是媽媽，因為家裡就只有他們兩個，媽媽退休後就整天都在家，令她不禁直呼，「反正越想越難過是真的」。

網友紛紛表示，「她可能不知道你睡著了」、「這種情況我一律建議驗DNA」、「想要陰暗一點的線索跟人生，就查查自己被投保的保險有多少項目囉」、「重點是拿著錢包吧，媽媽也並沒有完全因為本能而逃跑，還想得到錢包，某方面還保持一定程度的理智，但卻沒叫家人，換成是我應該也會滿心寒的，之後可以幫自己省孝親的開銷」。

有網友則認為，「以前有上過逃生課程，其實最好的方式本來就是各自跑喔！這樣才能增加存活率，家人們應該事先說好，如果遇到火災地震等等狀況，第一時間最重要的是自己趕快逃生，事先講好一個集合地點，家人們逃生後一定要去那邊集合確保彼此平安」、「心寒什麼？ 這種時候本來就自立自強啊，不用感性大於理性，感性對妳沒任何幫助吧？無論對家人還是另一半」、「其實這種情況不少見 有時候並不是不想叫家人，而是在那個當下人的反應就是恐慌和必須逃生」。

有網友則建議原po可以直接詢問媽媽，「她有看到你從火災走出來嗎？她的反應是什麼？或許可以直接問她看看，看她怎麼回答」、「真的會非常心寒，原PO拍拍，建議可以跟媽媽說一下你的心情」。