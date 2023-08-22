高雄自助餐「5菜1飯」價格曝光 網：終於超越台北

上班族因為工作忙碌三餐常以外食為主，自助餐可依個人喜好挑選菜色，遂成了許多民眾填飽肚子的首選。一名高雄網友在PTT分享自己的自助餐價格，1主菜4配菜外加一碗白飯，最後價格讓他大罵「再來這間買就是智X」，鄉民也紛紛喊貴「高雄終於超越台北了」。

一名網友在PTT以「高雄自助餐這樣夾多少合理」為題發文，他提到自己夾了番茄炒蛋、荷包蛋、青菜、2塊油豆腐以及滷肉，外加一碗沒有無限供應的白飯，最後結算金額讓他氣得爆粗口，大罵「以後再來這間買就是智X」。

貼文曝光後眾多鄉民紛紛加入猜價錢行列，只見有人喊到「5菜1飯」要價140元時，原PO幽幽吐一句「更高」。鄉民見狀紛紛加碼，「145元」、「150元」、「180元啦，更高就你盤」，這時原PO公布正解，「5菜1飯」要價160元。

自助餐「5菜1飯」正確價碼曝光後，網友紛紛表示，「可悲盤子」、「謝謝你讓我覺得上次買貴的很便宜了」、「看起來好吃，但也太貴」、「漲成這樣，叫外食族怎麼生活？」、「台中一樣菜色大約80元」、「你這樣160元？台北說不定都沒160元」、「160元有夠貴的。高雄終於超越台北了」。

不過也有人替店家緩頰，「滷肉看起來滿多的啊，偏小貴但沒到離譜吧」、「你那肉夾那麼多，不可能便宜」、「你那豬腳都是肉，貴是當然」、「先不論價錢，我覺得他的菜色看起來很美味」。