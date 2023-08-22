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糖果膨大吸光口水！他取出一看竟是「這物」 網嚇壞：小孩吃到不堪設想

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本網友吃下「糖果」後發現竟是壓縮毛巾。圖片來源/推特「@ykatsuta6795」
一名日本網友吃下「糖果」後發現竟是壓縮毛巾。圖片來源/推特「@ykatsuta6795

現在市面上有許多產品，光看包裝不會知道裡面是賣什麼，尤其很多產品設計時都會包裝成食物的外觀，若家中有小孩更要多加留意。日前一名日本網友在吃糖果時，發現放入嘴中後糖果竟越變越大，吐出來後才驚覺是壓縮毛巾，讓他一陣後怕。

原PO在推特上發文試圖釣出兇手，「在鹽糖裡放壓縮毛巾的人，老師不會生氣的，所以誠實說出你是誰！」他表示因為壓縮毛巾的包裝跟糖果真的太像了，所以他沒有多想便吃了進去，不過一放進嘴巴後，口水瞬間被吸走，他察覺到異樣就馬上取了出來，他提到，因為自己是大人所以可以分辨，不過若是小小孩拿到的話就危險了。

這篇文章被「日本省錢小站」轉載到FB粉絲專頁，許多網友看到後都覺得太危險了，「超可怕，如果小孩吃到不堪設想」、「我一直覺得這很可怕」、「這太恐怖了」、「現在這種壓縮的東西很多，幸好沒有進到喉嚨超可怕的」、「這種包裝很容易令人混淆」、「這個很危險，真的要小心」。

也有網友分享自己的類似經歷，「我曾在蝦皮購物包裹中拿到一顆賣家給的贈品，包裝是牛圖案，沒有『towel、毛巾』字樣，真以為是牛奶糖給了室友，他疑惑的咬了咬告訴我不是糖果，我才知道原來是壓縮毛巾」、「我買東西店家送了一個用塑膠盒裝着很多透明片片的東西，什麼字都沒有，我以為是香口含片，放進嘴巴也確實香香的，但味道怪怪的所以就放一旁沒有吃，後來才知道原來是旅行用肥皂紙」。

糖果 日本 壓縮毛巾

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