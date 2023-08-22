快訊

驚悚瞬間曝光！新店BMW駕駛逆向撞4機車 疑癲癇發作釀1騎士命危

初次與男友出遊過夜…女為「這原因」整晚無法睡 醫師解答了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

姊妹獲贈LV假包乘載父親的愛 網直言：買假貨贈女難理解

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友發文分享，父親特地買了名牌包回來，可是一打開竟發現是假貨。圖片來源／Dcard心情板
女網友發文分享，父親特地買了名牌包回來，可是一打開竟發現是假貨。圖片來源／Dcard心情板

許多人出國旅遊時，都會習慣購買禮品送給家人，作為自己的心意。一名網友則分享，前陣子父親到新加坡出差，在商場內拍了LVYSL的包，說要買給我們姊妹。幾天後，父親突然傳送兩張名牌包的照片，說一人一個買給姊姊和我，讓原PO感到非常開心，期待著父親回國後的伴手禮

原PO在Dcard心情板發文表示，當自己滿心雀躍的看著父親帶回來的名牌包時，姑姑突然說道，「妳爸買的是假貨，如果要轉售的話，記得要跟買家講清楚哦。」根據姑姑的經驗加上看到盒子時，也看得出來是假貨。

原PO強調雖然當下整個無言，但自己並非奢侈愛炫、虛榮心崇尚名牌，所以對此並不感到丟臉，是從小家裡給予的觀念就是「如果能力不足無法買精品包，寧願背好看、耐用的包就好，不要有打腫臉充胖子的心理，因為虛榮心作祟而買仿冒品」。話雖如此，原PO也表示自己不會批評那些背仿品的人。

原PO提到，雖然得知禮物並非正品，但還是很開心，因為是平常不善表達情感的爸爸送的，不過不知道這個包要怎麼處理，「一直放著不用，感覺有點浪費；送人或賣掉，但因為是爸爸的愛，所以也會捨不得……」，所以發文求助，有什麼樣的好建議嗎？

網友則提出許多方式，「這個丟了買一個一樣的正品背，當作是爸爸送的那顆，不要告訴爸爸假的丟了，這樣可以嗎」、「用、送、賣、丟都不好，供奉起來好了」、「就用阿，沒差真的，那是爸爸的心意，如果是我真的會背出門，我不會在意別人的眼光」。

不過不少網友不認同原PO父親的作法，「虛榮、買仿品，這個爸爸真的很愛你們喔？有點無語，萬一妳背出去被取笑、霸凌或是被認為愛慕虛榮的女孩怎麼辦？」、「不是啊……很扯欸，怎麼會想買仿的給女兒……我不懂」、「會買假貨的人心態都有問題，尤其是打腫臉充胖子，買來送給親朋好友的，有夠低層次的」。

假貨 伴手禮 名牌包 LV YSL

延伸閱讀

各國手勢大不同！ 「這手勢」反比像中指 她籲別比遭網酸：管太多

女搭火車坐地板、擋門口 乘客一旁鑽縫上下車… 網酸：拍火車猴子的一生

網紅推薦「萬能充行動電源」爆炸 業者稱「海外」發生？網抓包：是在金門耶

另類「裸」婚！恩愛間被女友發現戒指 他硬著頭皮求婚成功

相關新聞

糖果膨大吸光口水！他取出一看竟是「這物」 網嚇壞：小孩吃到不堪設想

現在市面上有許多產品，光看包裝不會知道裡面是賣什麼，尤其很多產品設計時都會包裝成食物的外觀，若家中有小孩更要多加留意。日前一名日本網友在吃糖果時，發現放入嘴中後糖果竟越變越大，吐出來後才驚覺是壓縮毛巾，讓他一陣後怕。

姊妹獲贈LV假包乘載父親的愛 網直言：買假貨贈女難理解

許多人出國旅遊時，都會習慣購買禮品送給家人，作為自己的心意。一名網友則分享，前陣子父親到新加坡出差，在商場內拍了LV、YSL的包，說要買給我們姊妹。幾天後，父親突然傳送兩張名牌包的照片，說一人一個買給姊姊和我，讓原PO感到非常開心，期待著父親回國後的伴手禮。

女大生網戀暈船！ 對象約見面前坦白「1事」 她一聽傻眼：以為掉入異世界

為期兩個多月的暑假即將進入尾聲，許多人在暑假時有了空閒時間，會選擇將積放多時的遊戲片拿出來玩，或是下載手遊與好友一同消遣。日前一名女大生便在網上發文，表示自己從暑假開始便迷上了一個手遊，還交了一個網公，前幾日網公問她要不要約出來見面，不過要先跟她坦白一件事，沒想到得到的訊息卻讓她大吃一驚。

女搭火車坐地板、擋門口 乘客一旁鑽縫上下車… 網酸：拍火車猴子的一生

民眾上、下班若不是騎車或開車，或是想避開擁擠車潮，多會選擇乘坐大眾運輸工具，不過碰上尖峰時段時，車廂仍會擠滿人潮。一名網友在下班時間乘坐火車，卻見到幾位學生在火車上席地而坐，其中一位甚至擋住半個車門，影響到上、下車乘客卻仍不移位，誇張行徑讓原PO直呼「好誇張！」

各國手勢大不同！ 「這手勢」反比像中指 她籲別比遭網酸：管太多

許多人在說話、打招呼或是拍照時，都會搭配手勢來加強語氣或作為示意，不過同一個手勢在各國的意思可能不盡相同甚至相差甚遠。日前一名網友在Dcard上發文，表示比剪刀手時若手背向外，在許多國家中等同於中指，因此呼籲大家盡量少比，不料卻遭網友一片吐槽。

他下車買飲料控司機不等將東西全載走 網分析：雙方對時間認知不同

許多人為求方便和省時間，會選擇以計程車代步，而一些人可能曾遇過不順心的乘車經驗。就有網友在臉書社團「爆廢1公社」分享，某次搭乘Uber時，詢問司機是否願意等他，對方應允後，卻仍將車子開走，並將原PO放置車內的東西掛失，讓原PO非常憤怒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦