姊妹獲贈LV假包乘載父親的愛 網直言：買假貨贈女難理解

許多人出國旅遊時，都會習慣購買禮品送給家人，作為自己的心意。一名網友則分享，前陣子父親到新加坡出差，在商場內拍了LV、YSL的包，說要買給我們姊妹。幾天後，父親突然傳送兩張名牌包的照片，說一人一個買給姊姊和我，讓原PO感到非常開心，期待著父親回國後的伴手禮。

原PO在Dcard心情板發文表示，當自己滿心雀躍的看著父親帶回來的名牌包時，姑姑突然說道，「妳爸買的是假貨，如果要轉售的話，記得要跟買家講清楚哦。」根據姑姑的經驗加上看到盒子時，也看得出來是假貨。

原PO強調雖然當下整個無言，但自己並非奢侈愛炫、虛榮心崇尚名牌，所以對此並不感到丟臉，是從小家裡給予的觀念就是「如果能力不足無法買精品包，寧願背好看、耐用的包就好，不要有打腫臉充胖子的心理，因為虛榮心作祟而買仿冒品」。話雖如此，原PO也表示自己不會批評那些背仿品的人。

原PO提到，雖然得知禮物並非正品，但還是很開心，因為是平常不善表達情感的爸爸送的，不過不知道這個包要怎麼處理，「一直放著不用，感覺有點浪費；送人或賣掉，但因為是爸爸的愛，所以也會捨不得……」，所以發文求助，有什麼樣的好建議嗎？

網友則提出許多方式，「這個丟了買一個一樣的正品背，當作是爸爸送的那顆，不要告訴爸爸假的丟了，這樣可以嗎」、「用、送、賣、丟都不好，供奉起來好了」、「就用阿，沒差真的，那是爸爸的心意，如果是我真的會背出門，我不會在意別人的眼光」。

不過不少網友不認同原PO父親的作法，「虛榮、買仿品，這個爸爸真的很愛你們喔？有點無語，萬一妳背出去被取笑、霸凌或是被認為愛慕虛榮的女孩怎麼辦？」、「不是啊……很扯欸，怎麼會想買仿的給女兒……我不懂」、「會買假貨的人心態都有問題，尤其是打腫臉充胖子，買來送給親朋好友的，有夠低層次的」。