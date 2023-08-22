女大生網戀暈船！ 對象約見面前坦白「1事」 她一聽傻眼：以為掉入異世界

為期兩個多月的暑假即將進入尾聲，許多人在暑假時有了空閒時間，會選擇將積放多時的遊戲片拿出來玩，或是下載手遊與好友一同消遣。日前一名女大生便在網上發文，表示自己從暑假開始便迷上了一個手遊，還交了一個網公，前幾日網公問她要不要約出來見面，不過要先跟她坦白一件事，沒想到得到的訊息卻讓她大吃一驚。

原PO在論壇《Zuvio》分享，暑假開始後她迷上了一款手遊，在裡面認識了很多朋友，還邂逅了一個男生，在遊戲中談起網戀。原PO分享，當時對方說自己18歲，跟她差不多年紀，兩人很聊得來，因此她對男生越來越暈，不過因為雙方都知道是網戀，所以相處也僅限於線上的談情說愛、打怪、解任務等，現實中並沒有交流。

不過對方前幾日突然問她要不要見面，她雖有點嚇到，卻也蠻期待之後能發展成現實戀愛，再加上要開學了，不能常玩遊戲也會少很多相處時間，因此她便答應見面。然而，對方得到答覆後，卻突然說要先跟原PO坦白一件事，她本來以為是對方身高矮、不帥等原因，不料對方卻說「我其實才11歲，升6年級」，讓她瞬間傻眼直呼，「我這兩個月以來都跟一個國小的小男孩在談網戀？」

原PO心累表示，「那一瞬間我以為我掉入了什麼異世界」，已經不知道該從哪裡吐槽了，現在的小孩好早熟。對此，網友紛紛回覆，「好誇張」、「當下應該很錯愕，不過至少他坦承了」、「太有趣了，你馬上下船嗎？後面有沒有見面？但只能當弟弟了吧」、「哈哈哈，十年養成」。