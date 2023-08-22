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女搭火車坐地板、擋門口 乘客一旁鑽縫上下車… 網酸：拍火車猴子的一生

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示在下班時間坐火車遇到一群人席地而坐，還擋住門口，影響乘客上下車。示意圖／ingimage
一名網友表示在下班時間坐火車遇到一群人席地而坐，還擋住門口，影響乘客上下車。示意圖／ingimage

民眾上、下班若不是騎車或開車，或是想避開擁擠車潮，多會選擇乘坐大眾運輸工具，不過碰上尖峰時段時，車廂仍會擠滿人潮。一名網友在下班時間乘坐火車，卻見到幾位學生在火車上席地而坐，其中一位甚至擋住半個車門，影響到上、下車乘客卻仍不移位，離譜行徑讓原PO直呼「好誇張！」

原PO將這離譜行為拍下上傳Dcard，她表示當時是尖峰時間乘坐火車，卻看到幾位像是學生的乘客直接坐在地板，其中一位直接擋住車門，即使有許多乘客要上、下車，該名乘客也絲毫沒有挪位的意思，繼續低頭玩手機並擋住半個車門，其他乘客只能排隊從她旁邊的空隙下車。而在火車行駛的過程中，她也不顧形象地把腳張開，佔據更多空間，也讓原PO直言是當成自己家了嗎？

貼文發布後，許多網友都認為太沒水準，「可以拍（火）車道猴子的一生」、「好扯，這素質真的很丟臉」、「直接過，不小心踢到他」、「沒水準的屁孩」、「但說真的有夠誇張，坐在車廂裡就算了，直接坐在門口真的是完全沉浸在自己世界吧」、「捷運也有，還看過明明都沒人還坐地上」、「最近搭火車一堆直接坐地板的國、高中生，甚至公車、捷運也有，然後你踢到他還會瞪你」。

此外，有網友表示可以直接通知列車長，「這種時候傳簡訊通知列車長就好！簡訊號碼：0921-765-125」、「我一定會傳簡訊通報列車長，超級沒水準」、「不是啊，那列車長去哪裡了？看到這情況不可能不處理吧？嚴重影響到其他旅客了耶，要是擋到我，我直接開駡」、「請車站服務員處理」、「我會先通知列車長（電話和簡訊都滿快的，很有效率）」。

捷運 火車

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