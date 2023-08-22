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各國手勢大不同！ 「這手勢」反比像中指 她籲別比遭網酸：管太多

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人拍照時喜歡比剪刀手，不過若是將手背向外反比，在其他國家恐有侮辱的意思。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage
許多人拍照時喜歡比剪刀手，不過若是將手背向外反比，在其他國家恐有侮辱的意思。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage

許多人在說話、打招呼或是拍照時，都會搭配手勢來加強語氣或作為示意，不過同一個手勢在各國的意思可能不盡相同甚至相差甚遠。日前一名網友發文表示，比剪刀手時若手背向外，在許多國家中等同於中指，因此呼籲大家盡量少比，不料卻遭網友一片吐槽。

原PO在Dcard上發文，她分享自己以前去國外自助旅遊，在白金漢宮前合照時，有幾個高大的男性白人亂入合照，不只帶著嘲笑和不屑的表情用中文說著「你好、你好」，手背向外比著剪刀手，隨後還拍了同行女同學的屁股，讓原PO一行人當下相當驚慌失措，趕緊離開景點。

原PO表示，回去後上網查詢，才知道若是比剪刀手但手背向外的話，在很多國家有類似比中指的意思，不過她發現最近很流行拍照時手背朝外比剪刀手，其中男性比例居多，「不知道大家是覺得很帥還是怎樣」，因此他好奇，「大家是知道意思才比，還是不知道跟著比呢？」並且呼籲網友不論知不知道，希望大家可以盡量不要這樣比。

貼文一出，許多網友紛紛表示原PO管太寬，「外國文化干台灣屁事，又不是在國外」、「這裡是台灣，不是歐洲」、「提醒是好意，但標題可以加個『在歐洲』不要這樣做，在台灣真的是管太寬囉」、「我也喜歡反比YA，放掉無形的束縛，你會過得比較快樂」、「為什麼要以國外為主？你去歐洲這樣比是你白目，他在台灣這樣比是正常好嗎？」

比剪刀手

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