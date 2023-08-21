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他下車買飲料控司機不等將東西全載走 網分析：雙方對時間認知不同

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文指控，Uber司機原先答應會等他，卻在他回來前直接將車子開走。示意圖／ingimage
一名網友發文指控，Uber司機原先答應會等他，卻在他回來前直接將車子開走。示意圖／ingimage

許多人為求方便和省時間，會選擇以計程車代步，而一些人可能曾遇過不順心的乘車經驗。就有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」分享，某次搭乘Uber時，詢問司機是否願意等他，對方應允後，卻仍將車子開走，並將原PO放置車內的東西掛失，讓原PO非常憤怒。

原PO透露，自己某次在搭乘Uber時，向司機詢問是否可在原地等他，並強調自己會立刻回來，等對方答應他的請求後，原PO便將他的所有東西置於後座。

原PO指出，後來自己花了不到五分鐘去購買飲料，回來時卻發現司機已不在原地。他說明，司機不只直接將車子開走，甚至將原PO放置於車內的東西掛失，害他需特地花錢、時間將物品領回。

非常不悅的原PO後來選擇向客服反應，對方則回覆會將此次車資退回。不過，原PO對於客服的處理方式並不滿意，他強調，司機明明已答應會等他，若要直接開走也應傳訊知會，不解對方為何要直接將車子開走。

貼文底下，部分網友不認同原PO想法，並表示原PO的行為會耽誤到司機時間，「搭車前就要買好了，不是搭車到一半才去買，別人的時間不是時間？」、「紅線的話不要說5分鐘，連5秒都不行好嗎」、「幹嘛不準備好再上車呢…」、「Uber一開始錢都算好了，每個人都等五分鐘錢都不用賺了，時間就是司機的金錢」。

也有網友認為兩方是因時間認知不同才產生糾紛，但仍同樣不解司機為何不提醒原PO便將車子開走，「你馬上回來的時間跟司機所認知的時間差異太大吧」、「兩邊都有問題，雙方對時間的認知不同」、「司機一開始拒絕就好了，為什麼要答應，等客人東西放了再載走？離開前有沒有試著告知乘客要離開？」、「做不到就不要答應乘客啊」。

Uber 客服

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