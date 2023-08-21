網友求助「冰箱每天家人被塞爆」 曝超噁經歷：退冰滴血水

很多人到了菜市場、超商看到特價商品，就會一股腦狂買，直到回家後才發現「冰箱早已全滿」，只得趕緊將冰箱內的食物消化完畢。日前一名網友無奈表示，家人非常喜歡去菜市場買魚，冰箱常常被塞爆，而且拿下來退冰還會「滴血水」，整個冰箱都是魚腥味，讓他無奈表示「該怎麼辦？」

日前一名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，家裡冰箱常常被家人塞爆，因為他們喜歡到菜市場買一堆魚肉，有時候從冷凍庫拿到冷藏退冰時，還會滴血水，把冰箱弄得到處都是魚腥味，而且家人也喜歡把剩菜剩飯往冰箱塞，讓他無奈「我偶爾看到超市有特價的牛肉捲、花枝丸，結果都不能買，因為沒有位置冰，跟家人講他們又會生氣，不講又常常有這問題，我該怎麼辦？」

文章曝光後，引發網友熱烈回應，「這根本是囤積症吧」、「跟家人說冰箱放太滿的話，保存效果會差很多」、「幫他們清出來丟掉」、「冰箱塞滿可以吃半年了吧，你們家準備抗戰？全部丟掉就好，丟一兩次以後，他們就不會再買了」、「把最裡面的食物丟掉，已經過期了吧」、「這樣吃很容易生病，頂多你自己買一台專用冰箱，放在房間裡面，不會受到他們危害」、「如果是我會生氣，我之前到親戚家，還翻到去年的粽子，還有冰好幾年的海鮮」、「我翻過家裡的冰箱，找出十幾年前的包子跟粽子，我想拿去丟，媽媽居然還捨不得」、「我家每季都會消毒清理冰箱，喜歡囤貨買幾台冰箱、冷凍櫃都不夠」、「我一直覺得有囤物症的人生病了，你可能要買一個小冰箱放在房間，單獨冰自己的東西」。