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台灣淪行人地獄怪規劃爛？ 網點出民眾劣根性：去日本喊羨慕、回來繼續違停

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒形容台灣為「行人地獄」，時常可見行人在車流中奔過馬路，險象環生。報系資料照(記者邱德祥／攝影)
外媒形容台灣為「行人地獄」，時常可見行人在車流中奔過馬路，險象環生。報系資料照(記者邱德祥／攝影)

台北市昨(20)日下午民眾冒雨參與「還路於民大遊行」，表達對台灣交通安全的關切。有網友在PTT網站上以「行人地獄的本質來自於台灣人不守法吧」為標題，認為包括不少人提出來的「道路規劃不良」根本不完全是主因，最重要的還是在於台灣人的不守法，什麼都想圖方便、圖小利，「連個最基本的不闖紅綠燈都做不到」。

原PO從多種用路方式分析台灣民眾常見的交通NG行為，包括行人連最基本的不闖紅綠燈都做不到，開車的人整天把車壓上人行道，為了少走幾步路便將車直接停在車道上，還認為別人一定會閃開；機車騎士則是過於自信認為技術好一定鑽得過。上述種種用路行為讓原PO覺得，杜絕台灣成行人地獄的方法，本質上需從提升法治觀念做起，「守法很難嗎？」

部份網友附和原PO說法，認為：「本來就是人民素質爛啊！」、「是，不管是交通還是工安，最大問題都是台灣人便宜行事的劣根性」、「去日本說很羨慕，回來繼續違規違停」、「轉角臨停買便當，紅線違停買飲料，台灣有台灣的玩法」，像是開車的人「保持安全車距卻老是被插車，久了沒人當笨蛋」。

有網友認為，原PO雖然看出問題，但卻未更進一步地確實指出如何讓百姓更守法，讓討論淪為空談。針對守法的討論，也有網友認為，「台灣車實在太多了，一戶都超過兩台車」、「車輛密度太高，持有成本太低也是主因」，若不推動汽機車減量，再怎麼樣都擺脫不了行人地獄的惡名。

行人地獄

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