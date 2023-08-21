重機車友大嘆「台灣變了」 實際上路影片引上萬讚：交通還有救！

台灣目前有許多路權團體積極推動行人路權，昨（20）日下午，行人零死亡推動聯盟便在凱達格蘭大道舉行「還路於民大遊行」，期盼共創安全道路交通，讓台灣人民能安心用路。Youtuber車友「13N」18日上傳一支以「台灣變了，我覺得不習慣」為題的行車紀錄片，拍攝在台北騎重機上路的實際路況。他感嘆在法規修改後，台灣交通生態改變，讓他感觸很深，認為「台灣的交通是有救的！」影片吸引17萬人次點閱，更在Instagram上獲得上萬按讚。

13N從小生活在台灣，對台灣日常的交通違規見怪不怪，長期在美國加州工作的他，每次回台灣內心總是很衝擊，開車騎車要擔心測速照相、各種奇葩的道路設計和道路潛規則，「大家共享一條道路，卻誰也不想讓誰。」

「在台灣，讓或不讓是一個很艱難的問題」，13N表示，他最痛恨每次行經路口，遇到行人過馬路，不能下意識禮讓行人，必須顧及前後左右，否則可能遭後方車按喇叭、逼車，甚至可能遭追撞。

然而今年夏天回台灣，他發現台灣變了。當他一跨出機場捷運過馬路，就發現不一樣，以前常常有車輛要右轉，現在這些車會停下來禮讓他過馬路，且隨著每天觀察，他發現會停下的駕駛越來越多，「台灣正在改變，讓我有一點不習慣，我喜歡這樣的不習慣。」

13N認為，「一個環境要改變，會有很大的陣痛期，至少我們開始面對了。」台灣社會歷經行人地獄事件後，開始針對行人安全努力。今年道路交通新政策上路，加重汽機車不禮讓行人罰則，騎車禮讓行人可以禮讓的理直氣壯，行人過馬路也漸漸有默契。

影片一出，吸引許多網友留言，「不可能一天改變這個國家，但是什麼都不做就永遠不會改變，感謝有群人持續努力推動交通安全改革」、「這些都還停留在執法層面，要有一套合理的道路規劃還要很久」。但也有人認為「只有北部進步比較多，南部還是一團糟，在南部禮讓行人常常被當異類」。

除了行人道路安全話題，隨著「山道猴子的一生」動畫暴紅，國內「跑山文化」也跟著受到檢視。台七乙線、北宜公路等彎道死傷、違規件數不斷，累計七千張罰單，每周平均更高達7次車禍救護，讓許多車友呼籲加強執法。