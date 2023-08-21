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影／台64線「高架猴」超兇！黑灰休旅驚險逼車 還從車窗伸手嗆人

聯合新聞網／ 綜合報導
台64線快速道路上，一名網友分享近日驚見恐怖蛇行逼車經過。擷自「記者爆料網」影片
台64線快速道路上，一名網友分享近日驚見恐怖蛇行逼車經過。擷自「記者爆料網」影片

山道猴子的一生」近日在YouTube及媒體曝光後爆紅，有網友在爆料公社上PO出一段在新北市快速道路「台64線」往中和中山路的方向，驚見一段恐佈逼車經過，在PO網曝光的同時，還以「高架猴子不知道是不是也想紅」比喻這位逼車的駕駛。

畫面中一輛黑灰色的休旅車以驚險蛇行的逼車方式，從一輛白色休旅車的後方突然加速前進，明顯違規自路肩超車到該輛白色休旅車的前方，爾後竟還搖下車窗伸出手向對方嗆聲，阻擋緊跟在後的一輛白色速霸陸休旅車順利前進。

在黑灰色車主急煞後，該輛白色休旅車駕駛切換車道，欲圖避免與黑灰色休旅車逼車車主衝突，但黑灰色車的駕駛並未善罷甘休，竟也跟著變換到同樣的車道再開到白色休旅車前方，再度以蛇行的急煞方式逼車，全程畫面被後方的第三名駕駛以行車紀錄器拍下。

由於兩輛車的顏色剛好分別是黑灰與白，網友譏諷這位逼車駕駛是不是在玩黑白配，男生女生配。在媒體曝光後， 原PO似乎已移除在爆料公社的影片，但「記者新聞網」仍有保留。

山道猴子 山道猴子的一生 交通違規 爆料公社

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