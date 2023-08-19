快訊

北市迪化街商圈傳火警！8層樓建築竄火 濃煙漫天

噁！紐約女議員受訪到一半 竟遭陌生男子偷親秒嚇傻

「還路於民大遊行」前夕公車撞死斑馬線行人 王國材回應了

妹子「1造型」被轟超瞎！兩派人馬戰翻：看了都替她們尷尬

聯合新聞網／ 綜合報導
許多女生有瀏海，但天氣因素容易扁塌，所以都會在外面直接戴著髮捲，這行為也常引起論戰。妹妹頭示意圖。 圖／canva
許多女生有瀏海，但天氣因素容易扁塌，所以都會在外面直接戴著髮捲，這行為也常引起論戰。妹妹頭示意圖。 圖／canva

不少女生留「妹妹頭」髮型，但因為台灣天氣偏炎熱潮濕，常常打理好出門沒多久就變成「扁塌」，因此有很多女生會直接使用「髮捲」走在路上，網友認為，近期看到很多人這樣做，就感覺是一堆「羅漢魚」，引起兩派論戰。

一名女網友在Dcard以「路上一堆髮捲妹」為題發文，她表示，不知道從何時開始，在路上都會看到一堆妹妹瀏海戴著髮捲，覺得很像一堆「羅漢魚」走在路上，引起網友熱議。

許多網友認為，「我也覺得蠻醜，但她們爽就好」、「她們自己用的開心就好，輪不到妳來說嘴」、「在我印象裡會討厭女生在路上帶髮捲的都是阿姨」、「不懂欸，瀏海就會塌掉，為什麼不能捲？每次看到這種發言都覺得關妳什麼事阿姨」、「真的不知道為什麼一直在爭執這個？帶髮捲到底會怎樣？」

也有人覺得，「可以理解怕瀏海塌所以戴髮捲，但是這樣的話不是應該只是戴一段時間這樣就好嗎？現在很多妹妹是一整天都戴著，搞到直接變成時尚配件，這就完全不能理解」、「一堆髮捲妹在爆氣耶！說她們醜就被嗆是阿姨大媽，是不能接受別人覺得很醜是嗎？」、「一堆瞎妹逛街、上班都夾著髮捲，看了都替她們感到尷尬」。

延伸閱讀

星巴克內用「自備環保杯」卻被趕 網曝店員苦衷：1招防誤會

女坐普悠瑪號遭佔位請列車長處理 網建議「一作法」輕鬆解決

群創處長偷吃！他提「愛讀書的人較愛家」網打臉：高學歷才會玩

水煮蛋剝殼失敗蛋白都沒了 竟是「太新鮮」⋯達人曝成功絕招

相關新聞

妹子「1造型」被轟超瞎！兩派人馬戰翻：看了都替她們尷尬

不少女生留「妹妹頭」髮型，但因為台灣天氣偏炎熱潮濕，常常打理好出門沒多久就變成「扁塌」，因此有很多女生會直接使用「髮捲」走在路上，網友認為，近期看到很多人這樣做，就感覺是一堆「羅漢魚」，引起兩派論戰。

群創處長偷吃！他提「愛讀書的人較愛家」網打臉：高學歷才會玩

群創一名許姓處長自爆自己長期出軌，偷吃3名人妻，桃色風暴引起軒然大波。對此，有網友好奇一般來說愛讀書的人比較愛家，不懂當到處長為何還會劈腿，引起熱議。

駕駛趕上班怒罵男子扶老人過馬路「裝好人」 目擊者曝：罵到資深藝人

汽機車禮讓行人的新制在6月30日上路後，被部分人士質疑「霸王條款」。日前就有位網友發文討拍，痛批「趕上班遇到老人闖紅燈慢慢走，跑出大學生裝好人扶老人，整條馬路都給你們玩就好了」，但文章一出，馬上遭網友反嗆「你也只有等10秒左右，遲到絕對不是因為這幾秒」，還有眼尖網友發現「扶老人走路的疑似資深藝人董至成」。

女坐普悠瑪號遭佔位請列車長處理 網建議「一作法」輕鬆解決

如果有往返兩地的需求，不想開車、騎車，許多人會選擇乘坐火車、高鐵等大眾運輸工具以省時省力。不過一名網友表示，「終於懂大家為什麼不敢搭台鐵了，買的對號座被坐走是常態，只敢寄簡訊給列車長反應，還好列車長很快幫忙協調這位小姐起來」，讓原PO最後如願以償拿回自己的座位。

全聯能自助結帳了 他實測讚「很順」：支付方式好多！

自助結帳機可以省去排隊等待的時間，不少大賣場都有設置，有消費者發現，賣場全聯福利中心也引進自助結帳機，經實際操作「用起來滿順的」，可以使用多種支付工具，發票也可存會員或手機載具。不過其他人卻擔心「價格不準」，建議全聯引進查價機。

師傅洗車常挖到錢笑問「每次都是500？」 網猜兩原因

許多開車的人，每隔一陣子就會到專業的洗車店保養愛車，讓車子保持在最佳的狀態。一名汽車師傅分享，在清理汽車內裝時，已經不知道是第幾次在客人的車子座椅下撿到錢，好奇車主都不會納悶少錢，自己上車找一找嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦