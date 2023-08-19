妹子「1造型」被轟超瞎！兩派人馬戰翻：看了都替她們尷尬

不少女生留「妹妹頭」髮型，但因為台灣天氣偏炎熱潮濕，常常打理好出門沒多久就變成「扁塌」，因此有很多女生會直接使用「髮捲」走在路上，網友認為，近期看到很多人這樣做，就感覺是一堆「羅漢魚」，引起兩派論戰。

一名女網友在Dcard以「路上一堆髮捲妹」為題發文，她表示，不知道從何時開始，在路上都會看到一堆妹妹瀏海戴著髮捲，覺得很像一堆「羅漢魚」走在路上，引起網友熱議。

許多網友認為，「我也覺得蠻醜，但她們爽就好」、「她們自己用的開心就好，輪不到妳來說嘴」、「在我印象裡會討厭女生在路上帶髮捲的都是阿姨」、「不懂欸，瀏海就會塌掉，為什麼不能捲？每次看到這種發言都覺得關妳什麼事阿姨」、「真的不知道為什麼一直在爭執這個？帶髮捲到底會怎樣？」

也有人覺得，「可以理解怕瀏海塌所以戴髮捲，但是這樣的話不是應該只是戴一段時間這樣就好嗎？現在很多妹妹是一整天都戴著，搞到直接變成時尚配件，這就完全不能理解」、「一堆髮捲妹在爆氣耶！說她們醜就被嗆是阿姨大媽，是不能接受別人覺得很醜是嗎？」、「一堆瞎妹逛街、上班都夾著髮捲，看了都替她們感到尷尬」。