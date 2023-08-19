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群創處長偷吃！他提「愛讀書的人較愛家」網打臉：高學歷才會玩

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇一般來說愛讀書的人比較愛家，不懂當到處長為何還會劈腿，引起熱議。 圖／canva
有網友好奇一般來說愛讀書的人比較愛家，不懂當到處長為何還會劈腿，引起熱議。 圖／canva

群創一名許姓處長自爆自己長期出軌，偷吃3名人妻，桃色風暴引起軒然大波。對此，有網友好奇一般來說愛讀書的人比較愛家，不懂當到處長為何還會劈腿，引起熱議。

網友在PTT以「能夠當到處長這個位子為何還會劈腿?」為題發文，他表示一般來說要在科技公司當主管需要有高學歷，例如要升到處長可能就需要有台大碩博士，認為「能愛讀書的人一般來說比較愛家不會劈腿」。

網友也好奇，能夠當到處長這個位子為何還會劈腿，大公司的處長一般來說都是高學歷「難道不愛家？」，原po也質疑「科技公司的主管一般來說比較理性，不太可能搞情愛吧？」

此文一出馬上引起熱議，不少網友透露「有錢啊」、「高學歷的才會玩好嗎？」、「當到處長比較有條件劈吧」、「負心總是讀書人」、「人格跟學歷不能畫上等號吧」、「反了吧？當到處長才能劈」。

但也有人認為，「劈腿跟職位有什麼關係？」、「你先確認一下他的學歷好嗎？」、「跟學歷有什麼關係？是人自己問題吧」、「愛讀書跟愛家是什麼相關」、「人格跟學歷不能畫上等號吧」。

群創 外遇 婚外情

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